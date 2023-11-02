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果泥袋鉛汙染 WanaBana召回產品、全額退款

編譯尤寶琪／綜合報導
由於包裝袋可能含有過量的鉛，聯邦食品與藥物管理局呼籲家長不要給兒童食用WanaBana蘋果肉桂果泥，廠商也已自動收回。(美聯社)
由於包裝袋可能含有過量的鉛，聯邦食品與藥物管理局呼籲家長不要給兒童食用WanaBana蘋果肉桂果泥，廠商也已自動收回。(美聯社)

聯邦食品與藥物管理局(The U.S. Food and Drug Administration，FDA)10月30日呼籲家長，不要給兒童吃WanaBana蘋果肉桂果泥袋，因為該產品的袋子可能含有高量的鉛，對兒童尤其有害。

WanaBana隨即宣布，無論產品有效期限為何，進行全面性召回；WanaBana

的果泥袋透過山姆俱樂部(Sam's Club)、亞馬遜(Amazon)和Dollar Tree等零售商在網路和實體商店中銷售這些袋裝果泥。

WanaBana在新聞稿中表示：「公司致力於確保其產品的安全和消費者的福祉。」該公司表示，目前正在努力確定鉛污染的來源，並敦促消費者停止食用這些產品，並退還至原購買地進行全額退款。

北卡羅來納州衛生與公共服務聽(Department of Health and Human Services)和農業廳(Department of Agriculture & Consumer Services)針對該州四名兒童體內鉛含量增加展開調查後，進而發現WanaBana果泥袋含鉛量過高，並將WanaBana果泥袋確定為「潛在的共同感染源」；北卡當局隨後對WanaBana不同批次展品進行測試，並發現都含有「極高濃度的鉛」。

FDA建議，食用過水果袋的兒童，應前往醫療院所進行血液檢查；聯邦疾病防治中心(CDC)指出，鉛中毒對六歲以下仍在發育的兒童影響特別嚴重，因為鉛會導致發育遲緩，損害大腦和神經系統並導致健康和行為問題。

北卡羅來納州 聯邦疾病防治中心 FDA

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