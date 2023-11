果泥袋鉛汙染 WanaBana召回產品、全額退款

由於包裝袋可能含有過量的鉛,聯邦食品與藥物管理局呼籲家長不要給兒童食用WanaBana蘋果肉桂果泥,廠商也已自動收回。(美聯社)

聯邦食品與藥物管理局(The U.S. Food and Drug Administration,FDA )10月30日呼籲家長,不要給兒童吃WanaBana蘋果肉桂果泥袋,因為該產品的袋子可能含有高量的鉛,對兒童尤其有害。

WanaBana隨即宣布,無論產品有效期限為何,進行全面性召回;WanaBana

的果泥袋透過山姆俱樂部(Sam's Club)、亞馬遜(Amazon)和Dollar Tree等零售商在網路和實體商店中銷售這些袋裝果泥。

WanaBana在新聞稿中表示:「公司致力於確保其產品的安全和消費者的福祉。」該公司表示,目前正在努力確定鉛污染的來源,並敦促消費者停止食用這些產品,並退還至原購買地進行全額退款。

北卡羅來納州 衛生與公共服務聽(Department of Health and Human Services)和農業廳(Department of Agriculture & Consumer Services)針對該州四名兒童體內鉛含量增加展開調查後,進而發現WanaBana果泥袋含鉛量過高,並將WanaBana果泥袋確定為「潛在的共同感染源」;北卡當局隨後對WanaBana不同批次展品進行測試,並發現都含有「極高濃度的鉛」。

FDA建議,食用過水果袋的兒童,應前往醫療院所進行血液檢查;聯邦疾病防治中心 (CDC)指出,鉛中毒對六歲以下仍在發育的兒童影響特別嚴重,因為鉛會導致發育遲緩,損害大腦和神經系統並導致健康和行為問題。