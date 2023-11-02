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嬰兒夭折率增3% 20年來最高 婦嬰未獲適當護理敲警鐘

編譯徐薏茹／綜合1日電
聯邦疾病防治中心指出，去年全美每千名新生兒中，就有5.6個死亡，比2021年的5.44個增加了3%，扭轉數十年來的整體下降趨勢。(美聯社)
聯邦疾病防治中心指出，去年全美每千名新生兒中，就有5.6個死亡，比2021年的5.44個增加了3%，扭轉數十年來的整體下降趨勢。(美聯社)

全國新生嬰兒夭折率20年來首度大幅上升，敲響母親及嬰兒健康的警鐘；聯邦疾病防治中心(CDC)1日指出，去年全美每千名新生兒中，有5.6例死亡，比2021年的5.44個增加了3%，扭轉數十年來的整體下降趨勢；美國的嬰兒死亡率是許多已開發國家的兩倍。

同時，美國女性生產死亡率也在上升。研究員指出，這兩個趨勢顯示，愈來愈多女性生產時面臨是否能獲得適當護理的挑戰。

多倫多大學(University of Toronto)教授斯迪奇(Arjumand Siddiqi)表示：「在美國這樣資源充足、擁有如此多醫療技術的國家，不應該讓嬰兒在出生第一年就死亡。」

母親的健康與嬰兒所面臨的風險有密切相關，CDC指出，懷孕期間的併發症是導致嬰兒死亡上升最快的原因之一，其他原因還包括例如敗血症等危險細菌感染。新生兒敗血症可能發生於嬰兒出生時從母親身上感染，或嬰兒在家中感染細菌但未獲得及時治療。

研究員指出，併發症與感染增加可能與類鴉片藥物氾濫，以及疫情殘餘影響等壓力相關。通膨與物價上漲也可能為準媽媽帶來壓力。

CDC報告並未給出嬰兒死亡率增加的原因，研究員表示必須做更多研究才能確定根本原因。

CDC指出，美國嬰兒出生頭28天和出生第一年的死亡率都有顯著上升。這是自2001年至2002年以來首次出現具有統計意義的總體增長；過去半個世紀，美國嬰兒死亡率總體呈下降趨勢。1960年，每千名新生兒中有26例死亡，此一比例前幾年略有變動，但尚未達到統計上有顯著意義的程度。

2021年至2022年，喬治亞、愛阿華、密蘇里和德州的嬰兒死亡率顯著增加，內華達州則呈下降趨勢。

CDC 併發症 聯邦疾病防治中心

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