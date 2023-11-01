全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

9月20日進行全球第二例豬心移植手術的美國海軍58歲退伍軍人賽特，在手術後6周死亡。（美聯社）

馬里蘭大學醫學 中心10月31日說，美國第二例接受轉基因豬心臟移植的患者已死亡。58歲的馬州退伍軍人福賽特(Lawrence Faucette)於9月20日接受了豬心臟移植手術。

馬里蘭大學醫學中心在當天發聲明中說，這名心臟病 晚期患者出現心力衰竭症狀後住院，因患有一些並發症，不適合接受傳統的心臟移植手術。9月20日，醫療團隊對其進行了轉基因豬心臟的移植手術。術後第一個月，移植心臟看起來比較健康，但近日出現排異跡象，患者10月30日死亡，存活了約6周。

豬心臟移植手術是一種高度試驗性質的手術。去年1月，馬里蘭大學醫學中心醫療團隊曾實施全球首例轉基因豬心臟移植手術，為57歲的男性患者貝內特(David Bennett)移植豬心臟，患者術後存活了大約兩個月。

與第一次一樣，這次手術團隊使用的豬心臟由美國聯合治療公司下屬雷維維科爾公司提供。團隊從上次移植手術中吸取了一些經驗。比如，研究人員找到更好的檢測 方法，術前密切篩查供體豬心臟是否出現感染病毒等病原體的症狀。此外，他們還調整用藥，對患者福賽特除使用傳統抗排異反應藥物外，還引入一種實驗性抗體療法，以進一步抑制他的免疫系統，降低排異反應風險。

為應對人體器官供應源短缺，醫學研究人員長期致力於研究異種器官移植。豬的器官組織結構、生理功能和大小與人體器官相近，被視為異種器官移植最佳供體動物之一。但是，將豬器官移植到人體仍面臨排異反應、病毒跨物種傳播等風險。