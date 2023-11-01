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NASA玩「宇宙鬼手」 天文萬聖節陰森森

記者張聲肇／綜合報導
太空總署在萬聖節前夕公布一顆在1500年前能量耗盡坍塌的巨大恆星天文圖像，好像一隻「宇宙鬼手」。(取材自NASA官網)
太空總署在萬聖節前夕公布一顆在1500年前能量耗盡坍塌的巨大恆星天文圖像，好像一隻「宇宙鬼手」。(取材自NASA官網)

太空總署(NASA)在萬聖節前夕發布幾張看起來像「宇宙鬼手」(Ghostly Cosmic Hand)的天文圖像，讓小朋友出門討糖時也可以抬頭仰望一下星空。

這隻陰森森的鬼手，是一顆巨大的恆星1500年前能量耗盡坍塌後的殘留景象，距離地球約1.6萬光年。巨星坍塌後，變成密度很大的中子星，旋轉形成強力磁場；可稱為脈衝星(pulsar，波霎)的磁場，創造出別處模仿不來的天文景象。

NASA調用兩部X-光天文望遠鏡觀測這個中子星和它周遭的磁場，傳回的資料讓天文學家得知脈衝星如何將分子噴向太空，形成四周環境。其中一顆年輕的脈衝星「噴」出這隻宇宙怪手景象：一連串的物質與反物質從磁場的極地往外噴射，形成「波霎風星雲」(pulsar wind nebula)。

科學界取名為MSH 15-52的這顆中子星星雲，狀如五支指頭分開的人手；NASA說，X-光極地測量探測製圖望遠鏡連續17天對準這座星雲，這是它2021年12月啟用迄今，專注一處時間最久的紀錄。

史丹佛大學的羅曼尼(Roger Romani)是這項研究的首席天文學家，他說，這樣收集來的資料，就可繪製出磁場的圖像。

「我們先根據望遠鏡觀察到的資料，繪製出磁場之『手』，從X影像顯現出四處噴射的分子沿著磁場流動，決定星雲的基本形狀，看起來就像是手掌骨伸出五根指骨。」手腕中間特別亮。

研究人員說，星雲「極化」現象很明顯，這也許是磁場「很直、很一致」，中間很少亂流的原因，也是亂流區有「特殊能量」流動，形成星雲當中「手腕、指頭和拇指」的原因。

NASA 太空 萬聖節

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