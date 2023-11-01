醫須對孕婦說「想墮胎可反悔」？堪州法官擋下州法

堪薩斯州規定醫生需告知藥物墮胎的孕婦可以反轉決定，同時墮胎也有可能引發乳癌的新法，暫時被地區法院法官擋下。圖為一名孕婦準備服用墮胎藥物美服培酮。(美聯社)

堪薩斯州 州法規定，醫師必須告訴尋求藥物墮胎 (medication abortion)的婦女可以改變心意停止墮胎，還要說明墮胎與乳癌有關；不過，堪州強生郡(Johnson County)地區法院法官賈亞拉姆(K. Christopher Jayaram)30日發布暫時禁制令(preliminary injunction)擋下這道州法，等待「全國計畫生育 委員會」(Planned Parenthood)對這道州法提告的判決結果。

要求醫師必須告知墮胎婦女可以改變心意的堪州州法是在今年4月通過立法，賈亞拉姆在裁決書中表示，州法侵犯醫師的言論自由權，也侵犯患者的墮胎權，而婦女墮胎權已於2019年獲得堪薩斯州高等法院認可。

賈亞拉姆在裁決書裡指出，州政府想透過立法，對於自訂的道德顧慮做出規範，明顯違反堪薩斯州州憲及堪州權利法案(Bill of Rights)。他指出：「州政府可以選擇立場或觀點，但在這麼做的時候，不可以侵犯人民不可剝奪的自然權利。」

原告委任律師、倡議團體「生育自主權中心」(Center for Reproductive Rights)律師愛麗絲‧王(Alice Wang，音譯)發表聲明說，法官的裁決推翻了長期以來限縮婦女墮胎權的專斷障礙。

堪州政府委任律師、「捍衛自由聯盟」(Alliance Defending Freedom，ADF)律師達爾登(Caleb Dalton)則發表聲明說，堪薩斯州有權希望保護孕婦健康與安全，還有未出世胎兒的生命。聲明中指出，堪薩斯州將繼續爭取捍衛利益。