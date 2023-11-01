我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

醫須對孕婦說「想墮胎可反悔」？堪州法官擋下州法

記者顏伶如／綜合報導
堪薩斯州規定醫生需告知藥物墮胎的孕婦可以反轉決定，同時墮胎也有可能引發乳癌的新法，暫時被地區法院法官擋下。圖為一名孕婦準備服用墮胎藥物美服培酮。(美聯社)
堪薩斯州規定醫生需告知藥物墮胎的孕婦可以反轉決定，同時墮胎也有可能引發乳癌的新法，暫時被地區法院法官擋下。圖為一名孕婦準備服用墮胎藥物美服培酮。(美聯社)

堪薩斯州州法規定，醫師必須告訴尋求藥物墮胎(medication abortion)的婦女可以改變心意停止墮胎，還要說明墮胎與乳癌有關；不過，堪州強生郡(Johnson County)地區法院法官賈亞拉姆(K. Christopher Jayaram)30日發布暫時禁制令(preliminary injunction)擋下這道州法，等待「全國計畫生育委員會」(Planned Parenthood)對這道州法提告的判決結果。

要求醫師必須告知墮胎婦女可以改變心意的堪州州法是在今年4月通過立法，賈亞拉姆在裁決書中表示，州法侵犯醫師的言論自由權，也侵犯患者的墮胎權，而婦女墮胎權已於2019年獲得堪薩斯州高等法院認可。

賈亞拉姆在裁決書裡指出，州政府想透過立法，對於自訂的道德顧慮做出規範，明顯違反堪薩斯州州憲及堪州權利法案(Bill of Rights)。他指出：「州政府可以選擇立場或觀點，但在這麼做的時候，不可以侵犯人民不可剝奪的自然權利。」

原告委任律師、倡議團體「生育自主權中心」(Center for Reproductive Rights)律師愛麗絲‧王(Alice Wang，音譯)發表聲明說，法官的裁決推翻了長期以來限縮婦女墮胎權的專斷障礙。

堪州政府委任律師、「捍衛自由聯盟」(Alliance Defending Freedom，ADF)律師達爾登(Caleb Dalton)則發表聲明說，堪薩斯州有權希望保護孕婦健康與安全，還有未出世胎兒的生命。聲明中指出，堪薩斯州將繼續爭取捍衛利益。

「捍衛自由聯盟」是保守派法律團體，在反墮胎司法攻防戰中經常站在第一線，去年在德州勝訴。

堪薩斯州規定醫生需告知藥物墮胎的孕婦可以反轉決定，同時墮胎也有可能引發乳癌的新法...
堪薩斯州規定醫生需告知藥物墮胎的孕婦可以反轉決定，同時墮胎也有可能引發乳癌的新法，暫時被地區法院法官擋下。圖為墮胎藥物美服培酮。(路透)
堪薩斯州規定醫生需告知藥物墮胎的孕婦可以反轉決定，同時墮胎也有可能引發乳癌的新法...
堪薩斯州規定醫生需告知藥物墮胎的孕婦可以反轉決定，同時墮胎也有可能引發乳癌的新法，暫時被地區法院法官擋下。圖為墮胎藥物美服培酮。(路透)

墮胎 堪薩斯州 計畫生育

上一則

內州婦買藥幫女兒墮胎、埋屍 判2年監禁 不得緩刑

下一則

NASA玩「宇宙鬼手」 天文萬聖節陰森森

延伸閱讀

幫女兒網購墮胎藥並焚燒、埋屍 內州媽判囚2年

幫女兒網購墮胎藥並焚燒、埋屍 內州媽判囚2年
加薩醫療崩潰…孕婦被迫無麻藥剖腹 患者恢復7成就出院

加薩醫療崩潰…孕婦被迫無麻藥剖腹 患者恢復7成就出院
雷射針灸 中西醫結合治療 減緩6病症 孕婦不宜

雷射針灸 中西醫結合治療 減緩6病症 孕婦不宜
醫療崩潰…加薩孕婦被迫無麻醉剖腹 患者恢復7成就出院

醫療崩潰…加薩孕婦被迫無麻醉剖腹 患者恢復7成就出院

熱門新聞

劉憶佳(左)、張凱西(右)在德國天鵝堡被波林(中)推下深谷，其中劉憶佳不幸遇難。(本報檔案照片)

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

2023-10-26 16:14
（Getty Images）

緬因州連環槍擊案：「全美最安全的州」恐怖一夜 已知22死

2023-10-25 23:37
警方公布兇嫌為軍人出身、擁有武器訓練證照的卡德。(Getty Images)

18死13傷 緬因槍擊兇嫌是專業武器教練 棄作案車輛在逃

2023-10-26 10:15
行人經過紐約市布魯克林區的一家T-Mobile店。(路透)

T-Mobile漲價計畫走漏風聲 客戶反彈…自動升級叫停

2023-10-25 17:58
馬斯克主張美國恢復和俄羅斯的正常關係。（路透）

警告第3次世界大戰危機 馬斯克：若中俄伊結盟 可贏過西方

2023-10-24 12:24
執法人員26日在通往緬因州槍案兇嫌卡德的住家的道路上戒備。（Getty Images）

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

2023-10-26 22:48

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全