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內州婦買藥幫女兒墮胎、埋屍 判2年監禁 不得緩刑

記者胡玉立／綜合報導
內布拉斯加州42歲婦女潔西卡·伯吉斯(中)因協助女兒墮胎、處理胎兒屍體，被判兩年監禁。(美聯社)
內布拉斯加州42歲婦女潔西卡·伯吉斯(中)因協助女兒墮胎、處理胎兒屍體，被判兩年監禁。(美聯社)

內布拉斯加州42歲婦女潔西卡·伯吉斯(Jessica Burgess)2022年春天上網買墮胎藥給她時年17歲的女兒服用，並協助女兒焚燒和埋葬胎兒，今年7月認罪；該州麥迪遜郡地區法官江森(Mark Johnson)日前以篡改人體遺骸、虛假報告、在懷孕20周後提供非法墮胎等三項罪名，判她兩年監禁，不得緩刑。

潔西卡·伯吉斯現年19歲的女兒塞萊斯特·伯吉斯 (Celeste Burgess)因焚燒和掩埋胎兒，已於7月被判處90天監禁和兩年緩刑。

臉書簡訊討論墮胎 成鐵證

伯吉斯協助女兒墮胎是在女兒懷孕晚期進行，違反當時內州禁止懷孕20周後墮胎的法律。根據逮捕證詞，警方接到舉報後，對這起墮胎事件展開調查。警方使用搜查令取得這對母女的臉書簡訊；檢方稱，她們在訊息中討論了終止懷孕並銷毀證據。警方隨後發現燒毀的胎兒遺骸埋在諾福克北部田裡。

反對共和黨嚴格限制墮胎機會的內布拉斯加州議員，曾在6月結束會期的議會中，多次引用伯吉斯母女案，指該案顯示州檢方將針對尋求墮胎婦女進行刑事起訴。

內布拉斯加州議會的共和黨人今年通過12周禁墮胎令，並將其作為另一項限制跨性別青少年性別肯定護理法案的修正案。美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)已提起訴訟，要求推翻內州墮胎禁令和變性人護理法案。

墮胎 內布拉斯加州 共和黨

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