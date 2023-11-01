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佛州夫婦「好會生」3女兒生日不同年 全都同一天

記者胡玉立／綜合報導
佛州的特納夫婦有三個女兒，每個女兒都在不同年的9月3日出生。 (早安美國X截圖)
佛州的特納夫婦有三個女兒，每個女兒都在不同年的9月3日出生。 (早安美國X截圖)

住在佛羅里達州奧卡拉(Ocala)的特納夫婦，9月3日迎來家中第三個孩子。包括特納夫婦和醫院裡所有聽說到這件事的人，其實都同樣驚訝：因為，特納夫婦四年來陸續生下了三個女兒，她們全都在9月3日當天出生。

「我現在幸福得不得了，覺得全身輕飄飄的。好高興能擁有這三個美麗健康的女孩，」傑瑞米·特納(Jeremy Turner)告訴美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)節目，「我們對第三個孩子和她兩個姊姊一樣希望在9月3日出生，感到震驚」。

特納家今年9月出生的小女兒取名為茱麗葉(Juliet)，她的大姊茉莉(Jasmine)是2020年9月3日出生，二姊潔西卡(Jessica)是2021年9月3日出生。

準媽媽索赫莉·特納(Sauhry Turner)分娩當天，這神奇的巧合消息很快傳遍整個醫院。對特納來說，儘管三個孩子在同一天出生的巧合 讓他感到無比幸福，但也讓他面臨了「如何為孩子過生日」的小小難題。

他說，茱麗葉出生那天，他曾暫時離開醫院，返回家裡和他們邀請的親友一同慶祝大女兒和二女兒的生日；「我們為她們準備了禮物、氣球和蛋糕，然後我就回醫院了。」

至於以後可以怎麼慶生，特納說：「這一切都還很新鮮，我們甚至不知道該怎麼唱『生日快樂』歌。」但特納夫婦發現，按年齡依序唱出女兒的名字是最佳策略。

特納提到，茱麗葉的兩個姊姊都是迪士尼電影的小粉絲，他希望明年可以帶全家人去迪士尼樂園慶祝女兒生日。他還說：「我很高興看到她們三個一起玩耍，也很期待看到他們一步步長大成人」。

迪士尼 樂園 氣球

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