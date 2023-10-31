科羅拉多州20歲男子陳屍樂園 牆上謎樣留言自稱非殺手

格倫伍德洞穴探險樂園的女廁裡發現一具男屍。（美聯社）

科羅拉多州 警方今天表示，一名全副武裝的男子似乎選擇不執行在一座山區遊樂園 發動槍擊的計畫，反而決定自殺。他陳屍園區內的洗手間，牆上寫著「我不是殺手」。

美聯社報導，維修人員本月28日早上在格倫伍德洞穴探險樂園（Glenwood Caverns Adventure Park）的女廁裡發現20歲的麥迪納（Diego Barajas Medina）陳屍其中，當時園區尚未對外開放。

加菲爾德郡（Garfield County）驗屍官葛拉斯邁爾（Robert Glassmire）說，麥迪納死於頭部自戕槍傷。

當局表示，麥迪納似乎是在閉園後進入園區，他身上帶著一支AR式步槍、一把半自動手槍和一些爆裂物，穿著防彈衣和戰術服裝，類似特種武器和戰術部隊（SWAT）警員的裝束。

加菲爾德郡警長瓦拉里奧（Lou Vallario）說，麥迪納陳屍的洗手間牆上寫著：「我不是殺手，只是想進入洞裡。」

瓦拉里奧說，遺體旁有一把手槍和一些爆炸裝置，其中有真貨也有贗品。麥迪納的AR式步槍放在附近的櫃台上，另外還有一條掛有數個彈匣的勤務腰帶。

瓦拉里奧不確定牆上那句話是否為麥迪納的留言。

他說，案發前，家裡或學校都沒有跡象顯示麥迪納正計劃發動攻擊，但調查人員尚未開始深入訪查，聯邦調查局（FBI）將提供協助，檢視麥迪納的手機紀錄和社群媒體 貼文。

瓦拉里奧還說，鑒於麥迪納的準備工作和他持有的武器數量，「他似乎非常可能打算用這些東西來對付大眾。但他選擇罷手」。

警方表示，已在麥迪納的車裡發現多個土製炸彈。當局搜索遊樂園其他地方，但沒有發現其他爆裂物。

驗屍官說，在判斷現場安全後，昨天已將麥迪納的遺體運走。

瓦拉里奧提到，在秋天狩獵季節的週末，許多人會上山欣賞秋色，這時遊樂園人潮可能會很多；由於樂園地處偏遠，遊客通常要搭纜車前往，萬一有事發生，可能很難把傷者送到醫院。

瓦拉里奧說，麥迪納與母親和兄弟住在鄰近的卡邦達鎮（Carbondale）；在當地報紙2021年刊登的高中畢業生名單中，麥迪納說，他計劃畢業後工作一年，然後就讀科羅拉多山區學院（Colorado Mountain College）。

瓦拉里奧說，執法人員搜查麥迪納的房間，沒發現任何有關爆裂物或炸彈製作的跡象，他沒有前科，也不曾被警方盤查。

麥迪納身上的槍支都是「幽靈槍」，沒有序號，因此無法追蹤。他衣物上的徽章和標誌讓他看起來像是與執法部門有關。

格倫伍德洞穴探險樂園位於科羅拉多州西部一座山上，山下有科羅拉多河流經，周圍都是國有公用地。園內設施包括洞穴探險、高山雲霄飛車、懸崖邊的擺盪設施等。