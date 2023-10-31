我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人種大麻被捕 誤信不良建議找人頂替 勞役變牢獄

11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

「六人行」馬修派瑞猝逝 5搭檔：深感悲痛

記者顏伶如／綜合報導
影迷30日在紐約市「六人行」影集劇中主人翁居住地的公寓外觀街頭置放鮮花悼念29日死亡的馬修派瑞。(美聯社)
影迷30日在紐約市「六人行」影集劇中主人翁居住地的公寓外觀街頭置放鮮花悼念29日死亡的馬修派瑞。(美聯社)

90年代熱門喜劇影集「六人行」(Friends)男星馬修派瑞(Matthew Perry)29日以54歲壯齡在洛杉磯家中過世，同劇其他五名搭擋30日發表公開聲明表示，「我們不只是同劇演出的夥伴而已，我們是家人。」

珍妮佛‧安妮斯頓(Jennifer Aniston)、寇特妮‧考克斯(Courteney Cox)、麗莎‧庫卓(Lisa Kudrow)、麥特雷布藍克(Matt LeBlanc)及大衛史溫默(David Schwimmer)在對「眾生相」雜誌(People)發表聯合聲明中指出，馬修派瑞的死訊讓人萬萬想不到，深感悲痛。

美聯社報導，「六人行」1994年至2004年在國家廣播公司(NBC)頻道播出，長達十季期間六名演員每一集都同台演出。

這是馬修派瑞過世之後，五名該影集搭檔第一次發表公開聲明；聲明中指出：「有很多話要說，但現在我們想把時間用來哀悼，消化這個令人意想不到的離開。」

聲明寫道，過一段時間之後，當狀況允許時將會有一步的發言，「目前我們想為馬修的家人、朋友以及喜歡他的全球影迷表達慰問與關懷」。

洛杉磯郡法醫辦公室初步調查之後，決定進一步釐清之後才公布死亡原因。

曾與馬修派瑞合演1997年愛情喜劇片「傻愛成真」(Fools Rush In)的女星莎瑪海耶克(Salma Hayek)也發文追悼昔日搭擋。

大衛史溫默(左起)、麗莎‧庫卓、寇特妮‧考克斯、珍妮佛‧安妮斯頓、麥特雷布藍克3...
大衛史溫默(左起)、麗莎‧庫卓、寇特妮‧考克斯、珍妮佛‧安妮斯頓、麥特雷布藍克30日傳發聯合聲明，悼念29日逝世的「六人行」影集搭檔馬修派瑞(左三)。圖為六人2002年9月一起出席艾美獎頒獎典禮。(路透)
影迷30日在紐約市「六人行」影集劇中主人翁取景的公寓外悼念29日死亡的馬修派瑞。...
影迷30日在紐約市「六人行」影集劇中主人翁取景的公寓外悼念29日死亡的馬修派瑞。(美聯社)

馬修派瑞 洛杉磯

上一則

「星際大戰」X翼戰機拍賣 313.5萬元成交 破電影道具紀錄

下一則

演員罷工中 萬聖節裝扮有限制…芭比、蜘蛛人都違規

延伸閱讀

我們失去一位朋友：馬修派瑞協助成癮者康復的人生心願

我們失去一位朋友：馬修派瑞協助成癮者康復的人生心願
「六人行」馬修派瑞驟逝 同劇演員悲痛發聲：我們是一家人

「六人行」馬修派瑞驟逝 同劇演員悲痛發聲：我們是一家人
葛妮絲派楚自揭與馬修派瑞一段情 透露「六人行」外真實面

葛妮絲派楚自揭與馬修派瑞一段情 透露「六人行」外真實面
「六人行」痛失馬修派瑞 麗莎庫卓承諾出席葬禮、收養他的狗

「六人行」痛失馬修派瑞 麗莎庫卓承諾出席葬禮、收養他的狗

熱門新聞

連鎖餐廳「潘娜拉麵包店」(Panera Bread)。(美聯社)

賓大女生喝檸檬汁死亡 連鎖餐廳被控未告知這件事

2023-10-23 12:03
劉憶佳(左)、張凱西(右)在德國天鵝堡被波林(中)推下深谷，其中劉憶佳不幸遇難。(本報檔案照片)

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

2023-10-26 16:14
馬斯克主張美國恢復和俄羅斯的正常關係。（路透）

警告第3次世界大戰危機 馬斯克：若中俄伊結盟 可贏過西方

2023-10-24 12:24
（Getty Images）

緬因州連環槍擊案：「全美最安全的州」恐怖一夜 已知22死

2023-10-25 23:37
目前在美國買房的成本遠遠高於房租，是因為利率急升，加上房價高漲所致。 美聯社

房主好苦…房貸月供比租金多52% 創新高

2023-10-23 12:54
警方公布兇嫌為軍人出身、擁有武器訓練證照的卡德。(Getty Images)

18死13傷 緬因槍擊兇嫌是專業武器教練 棄作案車輛在逃

2023-10-26 10:15

超人氣

更多 >
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到
Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒