「六人行」馬修派瑞猝逝 5搭檔：深感悲痛

影迷30日在紐約市「六人行」影集劇中主人翁居住地的公寓外觀街頭置放鮮花悼念29日死亡的馬修派瑞。(美聯社)

90年代熱門喜劇影集「六人行」(Friends)男星馬修派瑞 (Matthew Perry)29日以54歲壯齡在洛杉磯 家中過世，同劇其他五名搭擋30日發表公開聲明表示，「我們不只是同劇演出的夥伴而已，我們是家人。」

珍妮佛‧安妮斯頓(Jennifer Aniston)、寇特妮‧考克斯(Courteney Cox)、麗莎‧庫卓(Lisa Kudrow)、麥特雷布藍克(Matt LeBlanc)及大衛史溫默(David Schwimmer)在對「眾生相」雜誌(People)發表聯合聲明中指出，馬修派瑞的死訊讓人萬萬想不到，深感悲痛。

美聯社報導，「六人行」1994年至2004年在國家廣播公司(NBC)頻道播出，長達十季期間六名演員每一集都同台演出。

這是馬修派瑞過世之後，五名該影集搭檔第一次發表公開聲明；聲明中指出：「有很多話要說，但現在我們想把時間用來哀悼，消化這個令人意想不到的離開。」

聲明寫道，過一段時間之後，當狀況允許時將會有一步的發言，「目前我們想為馬修的家人、朋友以及喜歡他的全球影迷表達慰問與關懷」。

洛杉磯郡法醫辦公室初步調查之後，決定進一步釐清之後才公布死亡原因。