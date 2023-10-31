意圖性侵青少年 79歲前議員捷克犯案遭起訴

已辭職的北達科他州前參議員霍姆伯格(立者)因涉及兒童色情，已被逮捕。圖為他2021年11月在州議會宣讀法案。(美聯社)

30日公布的聯邦起訴書顯示，北達科他州 任期最長的州參議員 霍姆伯格(Ray Holmberg)涉嫌前往捷克意圖強暴一名未成年人，30日被捕並遭起訴。

共和黨籍的霍姆伯格擔任州參議員超過45年，去年辭職。

起訴書26日向北達科他州聯邦法院提出，霍姆伯格另被控收取、試圖收取兒童性虐待圖像，而且使用化名；他30日在居住地大福克斯(Grand Forks)遭逮捕。

起訴書指控，79歲的霍姆伯格2011年6月至2016年11月間前往捷克首都布拉格，意圖強姦一名18歲以下未成年人。

美聯社報導，2013到2022年4月中，霍姆伯格近70次離開該州，前往全美40餘城市，以及中國、加拿大、波多黎各和數個歐洲國家，大約報銷12萬6000元。

執法部門2021年11月搜查霍姆伯格位於大福克斯的住家，並沒收視訊光碟和其他物品。

北達科他州媒體The Forum of Fargo-Moorhead披露，霍姆伯格與因兒童性虐待圖片指控而入獄的摩根-德羅西爾(Nicholas James Morgan-Derosier)交換數十則簡訊；後者上個月在聯邦法庭承認持有、接收並分發兒童性虐待圖像。

霍姆伯格是退休學校輔導員，在參議會任職期間擔任負責制訂預算 的撥款委員會主席，2022年3 月宣布不連任，辭職前提到壓力大，而且專注力和記憶力減弱。

前北達州參議會多數黨領袖沃德納(Rich Wardner)與霍姆伯格共事近25年，他說，霍姆伯格身為公職人員，為該州做了很多事，如今發生的事確實抵消所有正面意義；他說，霍姆伯格一旦被定罪，他為公眾服務數十年「將被遺忘」，人們只會記住負面事情。