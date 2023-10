加州州長紐森與中國小學生玩籃球鬥牛 誇張撞翻小孩對手

共和黨全國代表大會下屬機構30日分享視頻指出,加州 州長紐森 (Gavin Newsom)赴中國訪問一周,被拍到與北京 育英學校學生玩籃球鬥牛比賽,結果紐森背後運球往中路切的時候,不慎撞人,彪形大漢的他撞倒身形矮小的學生,兩人一起倒地,視頻最後以紐森護住小孩,把孩子熊抱起來、拍拍孩子的背結束。

California Democrat Gov. Gavin Newsom plows through a small child during a game of basketball in communist China pic.twitter.com/Kb9839BNq1