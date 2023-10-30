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加州州長紐森與中國小學生玩籃球鬥牛 誇張撞翻小孩對手

編譯潘勛／綜合30日電
加州州長紐森與北京育英學校的孩子們一起打籃球。 （取材自紐森州長辦公室）
加州州長紐森與北京育英學校的孩子們一起打籃球。 （取材自紐森州長辦公室）

共和黨全國代表大會下屬機構30日分享視頻指出，加州州長紐森(Gavin Newsom)赴中國訪問一周，被拍到與北京育英學校學生玩籃球鬥牛比賽，結果紐森背後運球往中路切的時候，不慎撞人，彪形大漢的他撞倒身形矮小的學生，兩人一起倒地，視頻最後以紐森護住小孩，把孩子熊抱起來、拍拍孩子的背結束。

紐森的發言人向福斯數位新聞(Fox Digital News)表示，這起事故發生在紐森造訪北京市育英學校。

紐森顯然想展示自己過人的籃球技術，但不知該判防守的小孩球員阻擋，還是紐森帶球撞人，不過雙方身型差距之大一望可知，兩人顯然都沒受傷，而且臉露笑容。目前視頻在社媒平台X已有近261萬次點閱。

紐森訪中行程達一周，另在25日與中國國家主席習近平見面。

影片來源：YouTube

紐森 北京 加州

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