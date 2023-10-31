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演員罷工中 萬聖節裝扮有限制…芭比、蜘蛛人都違規

記者胡玉立／綜合報導
演員工會和片商的勞資糾紛也影響到今年萬聖節演員的打扮，像是打扮成蜘蛛人、芭比娃娃等電影角色，都可能違反罷工規則。(美聯社)
演員工會和片商的勞資糾紛也影響到今年萬聖節演員的打扮，像是打扮成蜘蛛人、芭比娃娃等電影角色，都可能違反罷工規則。(美聯社)

今年的萬聖節，對於正在鬧罷工的好萊塢演員來說，相當棘手；因為，根據工會最新公布的萬聖節裝扮指南，罷工成員不該裝扮成任何主要電影製片商推出的角色或把那類萬聖節裝扮照片貼上網，否則就是跨越了罷工糾察線。

代表超過15萬名電視電影演員的美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會(SAG-AFTRA)自7月以來一直在罷工，與代表迪士尼、Netflix和華納兄弟等主要電影和串流媒體公司的「電影電視製作人聯盟」(Alliance of Motion Picture and Television Producers)談判合約，但勞資至今未達協議。

SAG-AFTRA表示，其萬聖節指南的目的是「確保成員不會在無意中違反罷工規則」；這份指南敦促成員選擇通用服裝，例如殭屍、蜘蛛或幽靈，或是根據動畫電視節目角色設計服裝。

「好萊塢報導」(Hollywood Reporter)更進一步提到了工會成員必須規避的技術細節；例如，倘若演員工會成員的萬聖節裝扮穿得像是美泰兒(Mattel)旗下的芭比娃娃服裝，就等於是在替迪士尼今夏當紅電影「芭比」宣傳。

演員工會和片商的勞資糾紛也影響到今年萬聖節演員的打扮，像是打扮成蜘蛛人、芭比娃娃...
演員工會和片商的勞資糾紛也影響到今年萬聖節演員的打扮，像是打扮成蜘蛛人、芭比娃娃等電影角色，都可能違反罷工規則。(路透)

工會演員兼電影評論播客The Hot Mic聯合主持人羅查(John Rocha) 稱這樣的決定很「愚蠢」，他說他希望SAG-AFTRA能夠改變做法。羅查在X貼文表示，「工會應該鼓勵大家在萬聖節派對上打扮成美國演員工會成員過去演繹的角色，順便宣洩一下怒氣和情緒。」

萬聖節 罷工 芭比

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