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孟山都除草劑遭控致癌 陪審團判賠83歲男1.75億

編譯盧炯燊／綜合29日電
賓州一名83歲男子聲稱使用孟山都公司生產的Roundup除草劑，導致罹癌而提出訴訟，費城法庭陪審團裁定原告勝訴，可獲1億7500萬元懲罰性賠償。(路透)
賓州一名83歲男子聲稱使用孟山都公司生產的Roundup除草劑，導致罹癌而提出訴訟，費城法庭陪審團裁定原告勝訴，可獲1億7500萬元懲罰性賠償。(路透)

費城一名83歲男子聲稱使用了孟山都(Monsanto)生產的除草劑，導致罹癌而提出訴訟，費城法庭陪審團裁定原告勝訴，可獲1億7500萬元懲罰性賠償。

孟山都在1970年代開發草甘膦除草劑，並以「Roundup」為品牌(中文名稱包括農達、好過春、年年春等)銷售全球160個國家及地區，是目前世界上使用最多的除草劑，但由於疑似可能致癌而不斷遭到提告。孟山都於2018年被德國製藥及生技巨頭拜耳公司收購。

費城法庭經過三星期的聽訊，控辯雙方爭執焦點是Roundup的主要原料草甘膦及另一種化合物是否致癌，最後陪審團作出裁決，原告卡蘭奇(Ernest Caranci)勝訴。

訴狀指出，卡蘭奇在1989年至2014年間，在草坪和花園中使用了超過500加侖Roundup，每周使用兩到三次，其間沒有穿著防護設備，因為孟山都並未如此建議，結果罹患了非霍奇金淋巴瘤(Non-Hodgkin Lymphoma)。

卡蘭奇目前因癌症第四次復發，正在接受治療。

卡蘭奇的律師表示，很高興原告得到了正義，陪審團裁定孟山都的行為「令人憤慨」，相信全國有關Roundup的訴訟會陸續出現。

拜耳則透過電郵聲明表示上訴到底。

拜耳不同意陪審團的裁決，認為陪審團本身存有分歧，這次審判中有大量法律和證據錯誤。聲明並提到過去11起有關Roundup的訴訟中，公司贏了9起，大部分索賠都獲得解決。

目前Roundup仍在美國廣泛銷售，聯邦環保署(EPA)2020年的調查結果發現，如按照產品說明使用草甘膦，「不存在對人類健康構成憂慮的風險」、草甘膦「不太可能成為致癌物」。雖然經歷不少法律挑戰，EPA仍堅持這項結論；儘管如此，拜耳仍遭到大量提告。

費城 致癌 癌症

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