電池易起火 CPSC籲停用2款電動滑板車

聯邦消費者產品安全委員會指出，紐約Toos Urban Ride商店或網路所銷售的「Zooz」與「Toos」電動滑板車，造成紐約一起2人死亡的火警，呼籲消費者在使用相關產品時應格外注意安全。(取自CPSC官網)

消費者保護機構提醒，由於陸續發生電動滑板車(electric scooter)起火釀災造成民眾死亡意外，呼籲消費者在使用相關產品時應格外注意安全。

聯邦消費者產品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission，CPSC)日前指出，有鑒於今年4月紐約一處公寓失火造成2人死亡，其中受害者包括一名7歲兒童，因此呼籲民眾應立即停止使用紐約Toos Urban Ride商店或網路所銷售的「Zooz」與「Toos」電動滑板車。

火場鑑識人員表示，火源是來自未經認證的鋰離子電池引起，該電池安裝在一輛Toos Elite 60V電動滑板車上，該產品並未通過經合格實驗室的相關UL安全標準測試。該電動滑板車是使用Toos生產的電池充電。

CPSC表示，因為該型48伏特電池上出現未經授權的UL認證標誌，優力國際安全認證公司(UL Solutions)已就充電器安全性發出提醒，而且Toos Urban Ride拒絕配合CPSC要求而進行產品召回。

CPSC日前針對電動滑板車、懸浮滑板(hoverboard)和電動單車的傷害事件再度激增提出警告，2017年至2022年期間，因這些產品造成相關死亡人數至少達233人。該機構也宣布多起相關產品召回，其中包括在9月底時，生產Onewheel電動滑板車Future Motion公司出廠的產品傳出造成四人死亡。