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升息、通膨…美消費者支出仍旺 學者估未來幾季大減

編譯潘勛／綜合29日電
商務部報告指出，9月消費支出依然暢旺，經通膨調整後成長0.4%，顯示經濟成長強勁。(美聯社)
商務部報告指出，9月消費支出依然暢旺，經通膨調整後成長0.4%，顯示經濟成長強勁。(美聯社)

商務部報告指出，9月物價比8月上升0.4%，與更早一個月相同；若與去年同期相比，通膨率維持在3.4%不變，但9月消費支出依然暢旺，經通膨調整後成長0.4%，顯示經濟成長強勁。

美聯社報導，消費者支出的力道擴及經濟各層面。但總儲蓄率下跌到3.4%，比新冠疫情前的6%有餘來得低，足見消費者9月是靠著儲蓄來支撐開支；收入則的確略微減少。

研究機構英「牛津經濟研究院」(Oxford Economics)美國經濟首席學者皮爾斯(Michael Pearce)表示，這種狀況顯然持續不下去，該機構估計未來幾季消費將會大幅減少。

9月環比8月，物價漲幅比聯準會(Fed)設定的2%年增率目標來得高，一些民生必需開支如房租、食物及油價都上漲。外界廣泛認為，聯準會本周集會時指標利率將維持不變，但貨幣政策制定官員已指出更強勁的經濟成長，將使通膨持續在高檔，需要進一步升息才能遏止。

政府26日報告指出，消費支出強勁，7到9月的當季經濟出現年率達4.9%的成長，表現之佳為近兩年來之最。消費者大手筆支出，一般會讓各企業調高售價。商務部27日通膨報告指出，9月消費者支出同比上升0.7%。

勞務方面的消費也增加，主要是在國際旅遊、住居及水電等公用事業開銷。

扣除漲跌很快的食物及能源價格，「核心」物價8月到9月上漲0.3%，比前一個月升0.1%。相比去年同期，核心通膨放緩到3.7%，為2021年5月以來漲勢最輕，也比8月的3.8%來得下降。

聯準會可能讓指標利率維持到今年底不變的重大原因之一，在9月核心通膨同比去年為3.7%，與聯準會為那一季的預測吻合一致。

既然核心物價已經持平，聯準會官員可能相信，他們可以「小心前行」，一如聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)所言，仔細端詳未來幾個月經濟如何演變。

商務部29日報告中的數據顯示，許多商品的價格如汽車、家具及家用電器等真的在降，但服務業的索費長期而言維持在高點。

聯準會 商務部 儲蓄

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