我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

比照福特 汽車工會、斯泰蘭蒂斯達加薪協議

編譯徐薏茹／綜合28日電
密西根州史特林高地斯泰蘭蒂斯車廠的罷工工人，28日在聽到達成臨時協議的消息後，紛紛放下罷工標語回家。(美聯社)
密西根州史特林高地斯泰蘭蒂斯車廠的罷工工人，28日在聽到達成臨時協議的消息後，紛紛放下罷工標語回家。(美聯社)

消息人士28日透露，斯泰蘭蒂斯集團(Stellantis)已經與美國聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)達成一項臨時協議，結束罷工；該協議比照UAW本周稍早與福特汽車(Ford)達成的協議模式。

這項臨時協議仍須得到工會成員投票的正式批准，斯泰蘭蒂斯1萬4000多名員工為期六周的罷工有望近日內結束。目前還有通用汽車沒有與工會達成新協議。

與福特員工相同，在4萬3000名工會成員投票之前，斯泰蘭蒂斯車廠的罷工工人預計將在接下來幾天撤除糾察線，開始返回工作崗位。

消息人士指出，福特協議的大部分要點將應用在斯泰蘭蒂斯的協議中。

福特協議包括在未來四年半內為裝配廠的最高層級工人加薪25%，一旦協議獲得正式批准，將率先加薪11%；此外，工人還會獲得生活成本費用補貼，使加薪幅度突破30%，裝配廠工人每小時的薪水將超過40元；在斯泰蘭蒂斯，目前最高層級員工每小時的薪資為31元。

與福特的合約相同，斯泰蘭蒂斯的協議效期將持續至2028年4月30日。

協議預計還將涵蓋伊利諾伊州貝爾維迪爾(Belvidere)一家閒置工廠的消息，斯泰蘭蒂斯曾計畫關閉該車廠。國會眾議員福斯特(Bill Foster)透露，他接收到的跡象顯示，該廠將生產電動車，並且擴建廠區，包括新增一處電池廠；斯泰蘭蒂斯於今年春季無限期關閉該廠，並解雇當地1,350名員工。

俄亥俄州托雷多(Toledo)斯泰蘭蒂斯大型車廠的地方工會主席包恩豪爾(Bruce Baumhower)表示，他預計工人將投票批准本次協議，因為加薪幅度超過30%，並且將立即生效，「在我看來這是一項歷史性的協議」。

部分工會成員抱怨加薪幅度未達到當初UAW主席費恩(Shawn Fain)承諾爭取的40%，但包恩豪爾指出，「任何了解談判的人都知道，開價總是遠高於你認為可以接受的實際加薪幅度。」

在密西根州史特林高地(Sterling Heights)車廠外擔任糾察的斯泰蘭蒂斯工人，28日在聽到達成臨時協議的消息後感到振奮。在斯泰蘭蒂斯工作24年的安特維(Jermaine Antwine)表示：「最終他們達成協議的數字正是UAW所期望的。」

投票 罷工 俄亥俄州

上一則

「六人行」馬修派瑞疑因「心臟停止」驟逝 陳屍自家浴缸

下一則

緬因槍手罹精神疾病仍合法購槍 離婚協議曾規定用槍限制

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
福特稱受罷工影響 損失估達13億元

福特稱受罷工影響 損失估達13億元
加薪25% 聯合汽車工會、福特達臨時協議 罷工有望結束

加薪25% 聯合汽車工會、福特達臨時協議 罷工有望結束
加薪25% 汽車工會與福特達協議 6周罷工將畫句點

加薪25% 汽車工會與福特達協議 6周罷工將畫句點

熱門新聞

連鎖餐廳「潘娜拉麵包店」(Panera Bread)。(美聯社)

賓大女生喝檸檬汁死亡 連鎖餐廳被控未告知這件事

2023-10-23 12:03
劉憶佳(左)、張凱西(右)在德國天鵝堡被波林(中)推下深谷，其中劉憶佳不幸遇難。(本報檔案照片)

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

2023-10-26 16:14
馬斯克主張美國恢復和俄羅斯的正常關係。（路透）

警告第3次世界大戰危機 馬斯克：若中俄伊結盟 可贏過西方

2023-10-24 12:24
（Getty Images）

緬因州連環槍擊案：「全美最安全的州」恐怖一夜 已知22死

2023-10-25 23:37
華裔體操選手卡拉·埃克20日透過Instagram宣布，因不堪猶他大學體操教練的言語和情緒虐待，同時缺乏校方的支持，決定退學並離開該校體操隊。(路透)

「教練言語暴力讓我想自殺」華裔體操金牌從猶他大學退學

2023-10-22 21:46
目前在美國買房的成本遠遠高於房租，是因為利率急升，加上房價高漲所致。 美聯社

房主好苦…房貸月供比租金多52% 創新高

2023-10-23 12:54

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言