比照福特 汽車工會、斯泰蘭蒂斯達加薪協議

密西根州史特林高地斯泰蘭蒂斯車廠的罷工工人，28日在聽到達成臨時協議的消息後，紛紛放下罷工標語回家。(美聯社)

消息人士28日透露，斯泰蘭蒂斯集團(Stellantis)已經與美國聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)達成一項臨時協議，結束罷工 ；該協議比照UAW本周稍早與福特汽車(Ford)達成的協議模式。

這項臨時協議仍須得到工會成員投票 的正式批准，斯泰蘭蒂斯1萬4000多名員工為期六周的罷工有望近日內結束。目前還有通用汽車沒有與工會達成新協議。

與福特員工相同，在4萬3000名工會成員投票之前，斯泰蘭蒂斯車廠的罷工工人預計將在接下來幾天撤除糾察線，開始返回工作崗位。

消息人士指出，福特協議的大部分要點將應用在斯泰蘭蒂斯的協議中。

福特協議包括在未來四年半內為裝配廠的最高層級工人加薪25%，一旦協議獲得正式批准，將率先加薪11%；此外，工人還會獲得生活成本費用補貼，使加薪幅度突破30%，裝配廠工人每小時的薪水將超過40元；在斯泰蘭蒂斯，目前最高層級員工每小時的薪資為31元。

與福特的合約相同，斯泰蘭蒂斯的協議效期將持續至2028年4月30日。

協議預計還將涵蓋伊利諾伊州貝爾維迪爾(Belvidere)一家閒置工廠的消息，斯泰蘭蒂斯曾計畫關閉該車廠。國會眾議員福斯特(Bill Foster)透露，他接收到的跡象顯示，該廠將生產電動車，並且擴建廠區，包括新增一處電池廠；斯泰蘭蒂斯於今年春季無限期關閉該廠，並解雇當地1,350名員工。

俄亥俄州 托雷多(Toledo)斯泰蘭蒂斯大型車廠的地方工會主席包恩豪爾(Bruce Baumhower)表示，他預計工人將投票批准本次協議，因為加薪幅度超過30%，並且將立即生效，「在我看來這是一項歷史性的協議」。

部分工會成員抱怨加薪幅度未達到當初UAW主席費恩(Shawn Fain)承諾爭取的40%，但包恩豪爾指出，「任何了解談判的人都知道，開價總是遠高於你認為可以接受的實際加薪幅度。」

在密西根州史特林高地(Sterling Heights)車廠外擔任糾察的斯泰蘭蒂斯工人，28日在聽到達成臨時協議的消息後感到振奮。在斯泰蘭蒂斯工作24年的安特維(Jermaine Antwine)表示：「最終他們達成協議的數字正是UAW所期望的。」