校方認他性侵 耶魯男上訴成功 反告誹謗

準備入場的耶魯大學畢業生。耶魯2016年班畢業生可汗因遭同校女生指控性侵，被校方撤銷學籍。(美聯社)

聯邦上訴法院三名法官日前一致裁准前耶魯學生可汗(Saifullah Khan)自稱遭誹謗的官司繼續進行。

法庭文件記載為「無名珍」(Jane Doe)的女子控告可汗於2015年萬聖節當晚性侵她，2018年耶魯大學 舉行懲戒公聽會，將他開除學籍，但刑事法庭卻宣判他無罪。翌年，他控告耶魯大學冤枉他。

紐約聯邦第二巡迴上訴法院三名法官維持康州高等法院判決，即原告女生在耶魯大學懲戒委員會上的證詞，不受法庭程序法律免責權的保護。

可汗的律師帕提斯(Norman Pattis)說，「我們對此裁決感到高興，耶魯大學傷害了這位優秀的年輕人，我們會追究到底。」

可汗2019年提出告訴，除了指控無名珍誹謗外，也告耶魯大學懲戒程序不公，毀壞學校與學生之間的契約，造成情緒傷害，求償1億1000萬元。

本案初審時遭法院駁回，理由是學校懲戒聽證會是｢準司法程序」，因此，無名珍在聽證會上的證詞不能當作誹謗官司的證據。

可汗不服，提出上訴。上訴書中指出，耶魯的聽證會不是準法律程序，因為他該有的「程序正義」權，包括和原告對質、請證人出席作證的權力，都沒有受到保護。上訴書還提到，耶魯的聽證會允許無名珍錄影作證，而可汗本人和律師也都不在現場。

教育部 從歐巴馬時代開始，對本案的「政策指導」是：學校懲戒委員會的聽證，可免去原告和被告對質程序。很多大學因此遵循耶魯創下的先例。

2020年，川普政府下令，這類聽證會應有原告被告對質的程序，但這道行政命令被法院擋下，無法執行。拜登 上台後，教育部也未強制執行「對質」的要求。