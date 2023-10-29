我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

「六人行」馬修派瑞疑因「心臟停止」驟逝 陳屍自家浴缸

編譯徐薏茹／綜合28日電
90年代熱門影集「六人行」中飾演「錢德勒」的男星馬修派瑞28日被發現於洛杉磯家中按摩浴缸中溺水身亡，享年54歲。(美聯社)
90年代熱門影集「六人行」中飾演「錢德勒」的男星馬修派瑞28日被發現於洛杉磯家中按摩浴缸中溺水身亡，享年54歲。(美聯社)

據TMZ報導，在1990年代熱門影集「六人行」中飾演「錢德勒」(Chandler Bing)的男星馬修派瑞(Matthew Perry)，28日被發現於洛杉磯家中按摩浴缸中溺水身亡，享年54歲。

據報導，現場並未發現毒品。執法部門已向洛杉磯時報(Los Angeles Times)證實馬修派瑞的死訊。

洛杉磯警察局發言人向「眾生相」(PEOPLE)雜誌網站透露，警方接獲通報，稱一名50多歲男性身亡，但未確認死者身分。

TMZ得知，本案未涉及違法違規行為，消息來源稱，急救人員因心搏停止(cardiac arrest，又稱心臟停止)通報前往該住址。

馬修派瑞的公關尚未立即回應「眾生相」的置評請求。

1994年馬修派瑞因飾演國家廣播公司(NBC)的招牌情境喜劇「六人行」的主角之一而走紅，該劇一連播出10季，六名主角都因此成為家喻戶曉的名人。馬修派瑞曾於2002年因本劇獲得艾美獎(Emmy)提名。

影集「六人行」的主角群。(路透)
影集「六人行」的主角群。(路透)

「六人行」是1990年代的超熱門戲劇，馬修派瑞與珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)、寇特妮考克絲(Courteney Cox)、麗莎庫卓(Lisa Kudrow)、麥特勒布郎(Matt LeBlanc)、大衛史威默(David Schwimmer)等主角演出，廣受歡迎，收視率居冠，後來一集片酬高達100萬元。

馬修派瑞在2004年出版的六人行十周年紀念專書「Friends Til the End: The Official Celebration of all Ten Years」中表示：「我參與這部劇時是24歲，劇終時我34歲，這期間是一個人人生中非常重要的時期，所以身為公眾人物度過這段時期很艱難。一開始你會覺得『我很出名，這就是我想要的人生』但接著你會經歷完全的獨處階段，你會想『我希望大家停止盯著我看』然後在最後，希望是如此，你經歷了一切，你找到了生活中的基礎，像是家人與好朋友。」

他另外還主演過「傻愛成真」(Fools Rush In)、「回到17歲」(17 Again)等電影作品。

馬修派瑞 洛杉磯 艾美獎

上一則

網課損權益 康乃爾大學賠2.4萬名學生300萬

下一則

比照福特 汽車工會、斯泰蘭蒂斯達加薪協議

延伸閱讀

「六人行」團隊悼念馬修派瑞：他是所有人真正的禮物

「六人行」團隊悼念馬修派瑞：他是所有人真正的禮物
影迷、昔日夥伴悼念「六人行」馬修派瑞 暫缺其他5人

影迷、昔日夥伴悼念「六人行」馬修派瑞 暫缺其他5人
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
緬因州18死慘案 兇嫌自戕、陳屍林中

緬因州18死慘案 兇嫌自戕、陳屍林中

熱門新聞

連鎖餐廳「潘娜拉麵包店」(Panera Bread)。(美聯社)

賓大女生喝檸檬汁死亡 連鎖餐廳被控未告知這件事

2023-10-23 12:03
劉憶佳(左)、張凱西(右)在德國天鵝堡被波林(中)推下深谷，其中劉憶佳不幸遇難。(本報檔案照片)

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

2023-10-26 16:14
馬斯克主張美國恢復和俄羅斯的正常關係。（路透）

警告第3次世界大戰危機 馬斯克：若中俄伊結盟 可贏過西方

2023-10-24 12:24
（Getty Images）

緬因州連環槍擊案：「全美最安全的州」恐怖一夜 已知22死

2023-10-25 23:37
華裔體操選手卡拉·埃克20日透過Instagram宣布，因不堪猶他大學體操教練的言語和情緒虐待，同時缺乏校方的支持，決定退學並離開該校體操隊。(路透)

「教練言語暴力讓我想自殺」華裔體操金牌從猶他大學退學

2023-10-22 21:46
目前在美國買房的成本遠遠高於房租，是因為利率急升，加上房價高漲所致。 美聯社

房主好苦…房貸月供比租金多52% 創新高

2023-10-23 12:54

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言