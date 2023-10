「六人行」馬修派瑞疑因「心臟停止」驟逝 陳屍自家浴缸

90年代熱門影集「六人行」中飾演「錢德勒」的男星馬修派瑞28日被發現於洛杉磯家中按摩浴缸中溺水身亡,享年54歲。(美聯社)

據TMZ報導,在1990年代熱門影集「六人行」中飾演「錢德勒」(Chandler Bing)的男星馬修派瑞 (Matthew Perry),28日被發現於洛杉磯 家中按摩浴缸中溺水身亡,享年54歲。

據報導,現場並未發現毒品。執法部門已向洛杉磯時報(Los Angeles Times)證實馬修派瑞的死訊。

洛杉磯警察局發言人向「眾生相」(PEOPLE)雜誌網站透露,警方接獲通報,稱一名50多歲男性身亡,但未確認死者身分。

TMZ得知,本案未涉及違法違規行為,消息來源稱,急救人員因心搏停止(cardiac arrest,又稱心臟停止)通報前往該住址。

馬修派瑞的公關尚未立即回應「眾生相」的置評請求。

1994年馬修派瑞因飾演國家廣播公司(NBC)的招牌情境喜劇「六人行」的主角之一而走紅,該劇一連播出10季,六名主角都因此成為家喻戶曉的名人。馬修派瑞曾於2002年因本劇獲得艾美獎 (Emmy)提名。

影集「六人行」的主角群。(路透)

「六人行」是1990年代的超熱門戲劇,馬修派瑞與珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)、寇特妮考克絲(Courteney Cox)、麗莎庫卓(Lisa Kudrow)、麥特勒布郎(Matt LeBlanc)、大衛史威默(David Schwimmer)等主角演出,廣受歡迎,收視率居冠,後來一集片酬高達100萬元。

馬修派瑞在2004年出版的六人行十周年紀念專書「Friends Til the End: The Official Celebration of all Ten Years」中表示:「我參與這部劇時是24歲,劇終時我34歲,這期間是一個人人生中非常重要的時期,所以身為公眾人物度過這段時期很艱難。一開始你會覺得『我很出名,這就是我想要的人生』但接著你會經歷完全的獨處階段,你會想『我希望大家停止盯著我看』然後在最後,希望是如此,你經歷了一切,你找到了生活中的基礎,像是家人與好朋友。」

他另外還主演過「傻愛成真」(Fools Rush In)、「回到17歲」(17 Again)等電影作品。