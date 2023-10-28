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賓州酒鬼死後意外成木乃伊 展出128年後終正名安葬

記者胡玉立／綜合報導
賓州雷丁市的「石人威利」木乃伊在殯儀館棺材上「陳列」了128年後，終於「入土為安」。(路透)
賓州雷丁市的「石人威利」木乃伊在殯儀館棺材上「陳列」了128年後，終於「入土為安」。(路透)

賓州雷丁市(Reading)一具人稱「石人威利」(Stoneman Willie)的木乃伊，在當地一家殯儀館開放式「陳列」了128年後，萬聖節前終於「入土為安」了。

「石人威利」有愛爾蘭血統，過去一直身分不明。他生前是個酒鬼，在當扒手被捕時使用了假名，1895年11月19日因腎衰竭死於當地監獄；當地官員找不到他的家人，他的真實身分最近才被證實。

雷丁市奧曼殯儀館(Auman's Funeral Home)指稱，館內的一名殯葬師嘗試新防腐技術時，意外地將他製成了木乃伊。殯儀館向州政府請求允許保留屍體暫不下葬，以監測這起防腐實驗過程，一晃眼至今128年。

「石人威利」身形瘦削，穿西裝打領結，胸前別著紅布條；被放在棺材裡的他，頭髮和牙齒完好無損，皮膚色澤和質感有如皮革一般。

奧曼殯儀館最近宣布，已利用歷史文獻確認了「石人威利」的真實身分；「我們不會稱他為木乃伊。我們稱他為我們的朋友威利，」葬禮承辦人布蘭肯比勒 (Kyle Blankenbiller) 說：「他不僅是雷丁過去的一部分，也是現在的傳奇。」

「石人威利」被安葬在當地墓園，墓碑刻著他的真名：詹姆斯莫非(James Murphy)。

在殯儀館棺材上「陳列」了128年後，賓州雷丁市的「石人威利」木乃伊終於有了自己的...
在殯儀館棺材上「陳列」了128年後，賓州雷丁市的「石人威利」木乃伊終於有了自己的喪禮。(路透)

監獄 賓州 萬聖節

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