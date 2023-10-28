前執行長遭控「性剝削」男模 A&F也挨告 估計受害者上百人

潮牌服飾Abercrombie & Fitch被控縱容前任執行長傑佛瑞斯經性侵及媒介年輕男性模特兒性交易。(美聯社)

潮牌服飾Abercrombie & Fitch(A&F)前任執行長傑佛瑞斯(Mike Jeffries)被控涉入性剝削及性侵 事件後，該服飾公司也挨告了；根據27日在紐約曼哈頓 聯邦法院提出的一項訴訟，A&F被控允許傑佛瑞斯多年來經營涉嫌性交易的業務。

現年79歲的傑佛瑞斯於1992年到2014年擔任全球時尚巨頭A&F執行長，他被指控從事了長達多年的性販賣行動。受害人提出集體訴訟，並尋求未具體說明的經濟損失補償。

訴訟指稱，傑佛瑞斯利用擔任A&F模特兒的工作機會，引誘年輕男性到世界各地，強迫他們與他和其他人發生性關係；估計受害者有數十名、甚至可能達上百名。

對A&F的訴訟是由其中一位受害者布伯里(David Bradberry)提出，他聲稱傑佛瑞斯在包括A&F的同謀網絡協助下，對男性施害。

代表布伯里和其他潛在集體訴訟成員的律師愛德華茲(Brad Edwards)表示，「A&F從對年輕男性過度性剝削中獲得巨額利潤，公司為了牟利，營造性虐待和性剝削環境」。

對A&F的訴訟，將傑佛瑞斯和他的同居人馬修史密斯(Matthew Smith)列為共同被告。訴訟稱，傑佛瑞斯依賴A&F的資源從事性剝削和性交易，公司還允許他使用公費支付受害者「封口費」。

A&F發言人拒絕對此訴訟發表評論。英國廣播公司(BBC)10月初的調查報導即指稱有幾名男子對傑佛瑞斯提出類似指控，當時A&F曾回應表示，公司對這些個別指控感到「震驚、作嘔」，已聘請外部律師事務所進行獨立調查。

愛德華茲今年稍早也曾代表已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)的原告，控告摩根大通和德意志銀行等兩家公司為艾普斯坦的性交易提供便利，該訟案最後以總額約3億6500萬元達成和解協議，但兩家公司並未承認有不當行為。