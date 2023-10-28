CEO戴蒙擬出售100萬股公司持股 摩根大通應聲下跌

擔任摩根大通銀行舵手將近20年的戴蒙明年將出售百萬股該公司股票；這是他首度出售該公司持股，引發外界猜測他的動向。(路透)

全美資產額最高的摩根大通 銀行(JPMorgan Chase，小摩)27日在一份文件中表示，該銀行執行長戴蒙(Jamie Dimon)將出售他持有的該行860萬股股票 中的100萬股，「以實現金融多元化和稅務規畫目的」；這是戴蒙首次出售他在摩根大通的部分股票。

若以27日收盤價計算，戴蒙的摩根大通總持股目前價值12億元，其中不包括他已獲得報酬但尚未歸屬的股份和單位。他首次出售股票的金額約1億3570萬元。

華爾街日報指出，現年67歲的戴蒙自2005年起領導摩根大通迄今，積累股票多年，並以持續買入作為他對該銀行有信心的表現，如今他首度減少持股，可能引來疑問：他打算繼續掌舵多久？下一步為何？戴蒙曾表示，他還要好多年才會從公司退休 ，但他何時離開始終是各方猜測的話題。

摩根大通銀行發言人表示，戴蒙目前沒有任何出售更多股票的計畫，戴蒙對公司的信心沒有改變，這份文件也不是他準備很快退休的信號，「只是他個人財務稅務和遺產規畫的一部分。」文件指稱，「戴蒙仍相信公司前景非常強勁，他的持股也仍然維持重要份量。」

戴蒙接任執行長以來，摩根大通的股票報酬率(包括股利在內)已達470%，大幅跑贏史坦普500指數。戴蒙目前所持股數占全公司的12%；他即將出售股票的消息傳出後，該股27日下跌2.3%。戴蒙計畫自2024年開始出售股票，並將遵守預定的交易計畫。

戴蒙兩年前獲得公司150萬份選擇權的獎金，條件是他會在摩根大通銀行留到2026年；這顯示他和董事會預計他至少會留到那時。但這筆獎金曾引起股東憤怒，他們質疑戴蒙為何需要更多選擇權薪酬，以及該獎金的發放與戴蒙的績效是否有足夠連結。

如果戴蒙去政府任職，就有機會獲得這筆價值約5000萬元的選擇權獎金。但戴蒙否認自己明年會競選總統；他曾在今年夏天表示，「我從來沒有真正相信自己適合當總統」。