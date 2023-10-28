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川普集團詐欺案 伊凡卡被令出庭作證

記者張聲肇／綜合報導
紐約州控告川普集團詐欺案，法官裁定前第一女兒伊凡卡(右二)須出庭作證；川普(右一)和第一任妻子所生的三名子女艾瑞克(左起)、小唐納德、伊凡卡下周將陸續出庭。(美聯社)
紐約州控告川普集團詐欺案，法官裁定前第一女兒伊凡卡(右二)須出庭作證；川普(右一)和第一任妻子所生的三名子女艾瑞克(左起)、小唐納德、伊凡卡下周將陸續出庭。(美聯社)

前總統川普涉嫌虛報集團資產價值，以取得銀行貸款及保險優惠詐欺案，主審法官恩格榮(Arthur Engoron)27日下令他女兒伊凡卡(Ivanka Trump)出庭作證，但也准許她上訴。

紐約州檢察長辦公室對川普集團2011至2021年間謊報資產價值提出民事告訴，訴請法院裁罰2億5000萬元，並禁止川普家族涉案者在紐約州營業；但川普拒不認罪，指這是政治獵巫案。

川普兒子小唐納德和艾瑞克是川普集團主管，控方和辯方都要他們出庭作證，伊凡卡則是該集團前主管，川普不讓她出庭，但控方堅持。伊凡卡拒不接傳票，並提出抗告。

川普律師替伊凡卡提出的抗告理由是，上訴法院以「追溯期限已過」為由，裁定她不應成為本案被告；律師團隊說，上訴法院早就做成裁決，檢察長辦公室卻仍鍥而不捨「繼續騷擾川普總統女兒，造成她負擔。」

此外，辯護律師說，她已不住在紐約州，紐約州政府對她沒有管轄權。

原告反駁說，曾在白宮任職的伊凡卡對本案知情，且所知內容對本案甚為重要。「她雖然不再是本案被告，無可爭辯，本案對其他被告提告的諸多事實，她知之甚詳。除此之外，伊凡卡．川普女士和川普集團及其他被告，在財務上和職業上仍緊密糾纏，可稱為仍在他們掌控下的人物」。

檢察長辦公室說，要伊凡卡出庭，是希望她回答和川普在華府酒店有關的問題，該酒店賣掉後，她從中獲利。川普集團替她本人和她的公司買保險、替她請管家、付信用卡帳單、租房子，甚至出本案有關的律師費，因此，「她須出庭說明，才能釐清她和被告之間的關係」。

檢方計畫下周陸續傳喚小唐納德、艾瑞克、伊凡卡出庭作證，11月6日則傳喚川普出庭。

川普 伊凡卡 紐約州

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