「川普太小」商標案 掀最高法院法律戰

2016年共和黨內總統初選辯論會上，川普為自己手掌的大小辯護。(路透)

加州一名律師申請將調侃前總統川普 的「川普太小」標語作為商標印在T恤上，近來成為新一場聯邦最高法院法律戰的焦點，探究商標法與言論自由保障的界限。

路透報導，美國專利商標局(US Patent and Trademark Office)拒絕律師艾斯特(Steve Elster)在2018年申請的「川普太小」(Trump Too Small)商標，但被法院判決推翻，商標局不服提出上訴，最高法院預計11月1日審理，聽取雙方的陳述。

這起事件的爭議核心，是美國憲法第一修正案對批評公眾人物的言論自由保障，是否凌駕於美國專利商標局對川普權益受損的顧慮。先前下層法院的判決持肯定觀點。

專利商標局將試圖說服法官維護一條1946年制訂的聯邦法律，禁止未經當事人同意在商標中使用對方姓名。拜登 政府的目的是要防止川普的姓名被用在商品上，川普本人並未涉入這起案件。

艾斯特則說，若判決支持專利商標局的做法，恐怕會讓政治人物對於有關他們的言論握有不適當的控制權。

但美國專利商標局認為，像艾斯特申請這類商標，反而會使得特定人士被賦予某些文字的合法所有權，造成他人對政治事務的言論自由遭到限縮。

艾斯特之所以申請「川普太小」商標印在T恤上，構想來自川普與聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)在2016年3月在共和黨總統初選辯論的交鋒內容。

川普此前曾稱呼魯比歐「小馬可」(Little Marco)藉此貶低他，魯比歐隨後在維吉尼亞州 的一場造勢活動上回批川普的手不符比例地小。川普於是在初選辯論中為自己手掌大小辯護。

美國商標法保護能辨識商品來源的文字或符號，例如品牌名稱、標誌和廣告標語等。