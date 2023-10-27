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大規模槍擊案 今年迄今逾500起 連3年跨越這數字

編譯陳韻涵／綜合26日電
今年以來「大規模槍擊案」已逾500件，讓更多美國人紛紛買槍自保。(美聯社)
今年以來「大規模槍擊案」已逾500件，讓更多美國人紛紛買槍自保。(美聯社)

25日晚發生在緬因州的連續槍擊案是今年以來最致命的槍擊案，而今年以來「大規模槍擊案」已逾500件，這是美國連續第三年在11月前跨越這一數字。

加上緬因州這場槍擊案，美國今年以來已發生565宗大規模槍擊案；非營利調查機構「槍枝暴力檔案庫」(Gun Violence Archive)對於大規模槍案的定義是單一事件造成除兇手以外至少四人傷亡。

「槍枝暴力檔案庫」數據指出，緬因州這場槍擊案是今年來傷亡最慘重的槍擊案，也是單一槍擊事件中傷者最多的一案。 

槍枝暴力今年已在美國奪走逾1萬5000條性命，包括240名12歲以下孩童，以及1000多名1歲到17歲的青少年。

緬因州悲劇前一天，北卡羅來納州也發生槍擊案，後者造成一名19歲男子死亡和兩名18歲及一名17歲的青少年受傷。

丹佛今年9月的槍擊案造成五人受傷，讓「槍枝暴力檔案庫」今年的槍擊案傷者人數統計超過500人。

槍枝暴力呈現恐怖的成長趨勢，五年前，美國全年槍擊案從未逾500件。

緬因州槍擊案發生前，今年最致命的槍擊案是1月發生在南加州蒙特利公園(Monterey Park)的舞廳槍擊案，當時72歲的越南裔兇手陳友艮(Huu Can Tran)射殺11人，射傷九人。

此外，研究團體「K-12校園槍擊案」(K-12 School Shooting)數據顯示，校園槍擊案益發頻繁，今年以來已有236件。

今年最致命的校園槍擊案發生在3月27日，28歲的奧黛莉‧伊莉莎白‧黑爾(Audrey Elizabeth Hale)持三把槍在納許維爾一所小學大開殺戒，造成六人死亡、六人受傷。

大規模槍擊案頻繁發生，讓許多美國人紛紛買槍自保；美國槍枝暴力犯罪率是加拿大的八倍，而加拿大是全球擁槍率第七高的國家。

槍擊 緬因州 加拿大

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