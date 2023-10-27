德州通過法案 視偷渡為犯罪 警可逮捕或驅逐

德州眾議會26日通過法案，視偷渡為犯罪，准許地方警察逮捕、監禁非法移民，或將其驅趕回墨西哥。圖為德州艾爾帕索市警方對疑似吸毒的移民搜身。(美聯社)

德州 眾議會26日通過法案，視偷渡為犯罪，准許地方警察逮捕、監禁非法移民 ，或將其驅逐回墨西哥 ，直接挑戰聯邦政府的移民執法權。

德州議會還通過議案，同意州政府斥資15億元在美墨關口附近，建築阻擋非法移民的高牆，為州長艾伯特用數十億元強化邊境安全政策注入經費。

紐約時報報導，本案將送交州參議會，通過後隨即送交州長簽署執行。入境尋求難民身分的「非法移民」也在州警逮捕遣送出境之列，勢必侵犯聯邦政府權限。

提案人史畢勒(David Spiller)說，「這是很人道、符合邏輯，也很有效的辦法。遞解非法入境的人回母國，非常公平。」

西語裔的民主黨州眾議員沃爾(Armando Walle)卻擔心一旦立法會被用來「無心」傷害到西語裔民眾，於是對共和黨同僚說，「我的社區會遭殃，你們都無法了解，這條法律很傷人」。

從墨西哥入境的移動人口愈來愈多，艾伯特和共和黨議員早就想走法律偏鋒，制定「州權最大化」的法條，據以執行邊境安全任務。

但是，難民和移民混為一談的州法，顯然踩到聯邦移民法的執行權，可能引發一連串的司法訴訟，如2012年聯邦最高法院針對亞利桑納提出的訴訟，以五比三多數決裁定，美國的移民政策應由聯邦政府主導。

南德州法律學院憲法教授布萊克曼(Josh Blackman)說，問題的核心在於：州政府是否可以把外國人違反聯邦移民法的行為，視為違犯州法，逕行逮捕、監禁、遣送。

哈佛法學教授紐曼(Gerald Neuman)點出德州立法的兩大問題：只是經過墨西哥的中南美移民或難民，墨西哥不見得願意收容，德州不能強迫墨西哥接納；以及州政府無權下令任何人離開美國。

德州和聯邦政府為了邊境執法細節，已經關係緊張，例如，德州在格蘭德河布放浮標和鐵絲網，防止偷渡，被移民局官員剪掉，州檢察長因此控告拜登政府「損毀德州財產」。