「男人的芭比娃娃」 AR-15步槍迷人又致命
AR-15步槍現已是美國愛槍人士最愛的槍械，長度比棒球棒還短，重量比保齡球要輕，價格不貴，便於射擊，後座力溫和而易於瞄準，配上客製化大容量彈匣，火力堪比軍用槍械，因此每20個美國人就有一把；也正因如此，AR-15經常出現在大規模槍擊案中，變成殺人機器，包括25日夜發生在緬因州路易斯頓(Lewiston)的最新案件。
據華盛頓郵報統計，自2012年起到2023年初，美國史上死亡人數最多的17起大規模槍擊案，有10起牽涉到AR-15。
然而，對AR-15的擁護者來說，這把被冠上「美國步槍」(America's Rifle)的槍械，無論涉及多少起大規模槍擊案，都不構成禁用的理由。
AR-15的捍衛者青睞這款步槍枝的機動性、強大火力，拒絕聯邦立法侵犯他們的擁槍權。
稍加改造，AR-15可以符合幾乎每個使用者的偏好；許多網站提供似乎無窮無盡的改裝套件，包括槍托、彈匣、槍管、扳機、護木等等，都有多種尺寸、顏色及規格可供選購。
多元配件，讓槍迷為AR-15冠上「男人的芭比娃娃」如此迷人又致命的封號。
但這把槍的特點，也讓它成為入侵購物商場、銀行或學校，濫殺無辜的方便工具。
「全國射擊運動基金會」(National Shooting Sports Foundation)把AR-15稱為「運動用步槍」；基金會強調，這款槍只是半自動，每扣扳機一次只能射擊一發子彈，與連續發射的全自動步槍有別。
因為後座力小，一名老練的槍手使用標準型AR-15，可以在一分鐘內射擊45到100發子彈；搭配客製化大容量彈匣，甚至可以連續扣100多次扳機，射手才會需要暫停，重新裝彈。
特製的AR-15槍托可以利用步槍後座力，自動重複扣壓扳機，讓射速猶如機關槍。AR-15最致命的部分是其所用的5.56公厘口徑北約軍規彈藥，彈頭口徑小，卻配備大容量火藥彈殼，射擊初速可達手槍子彈的三倍，而且彈道平穩，擊中目標時的入侵傷口只有一個小洞，但彈頭造成的震波和螺旋前進的軌跡，足以撕裂重要器官，粉碎骨骼，貫穿人體，而且留下一個碗大的射出傷口，造成大量流血，傷者若不立即送醫，性命難保。
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