趁運幣車司機睡覺 4賊偷走200萬枚10美分

費城聯邦鑄幣局。(路透)

今年4月一輛大卡車從費城 聯邦鑄幣局(U.S. Mint)裝載價值75萬元的10美分(dime)硬幣，在途中遭竊，損失23萬餘元、即200多萬枚10美分硬幣；聯邦當局日前披露這起重大竊案更多細節，並公布有四名嫌犯遭控罪。

有關當局稍早稱，駕駛這輛大卡車的司機4月13日在前往邁阿密途中，將車開進一處停車場睡覺，卡車上運載價值75萬元、重約六噸的硬幣，其中一部分在夜間被竊賊偷走。案發後，位於費城東北部失竊地點的空地上，甚至散落數千枚硬幣。

據「費城問詢報」(Philadelphia Inquirer)報導，檢方稱，這起竊案被盜走的硬幣金額總計23萬4500元；在此之前，已發生多起行經該地區的卡車遇劫事件，除了錢幣，在其他案件中，竊賊還偷走冷凍蟹腿、蝦、肉、啤酒和其他飲酒。

警方表示，監視器畫面顯示，竊賊身穿灰色連帽衫、手持斷線鉗的男子半夜往卡車靠近並破門而入，而後將硬幣裝入較小的袋子中，並放進一輛在旁等候的卡車。

據報導，起訴書稱，竊案發生後，數千枚硬幣在馬里蘭州 投幣機上被兌換成現金、或者被存入費城郊區至少四家不同銀行。

四名費城男子遭到密謀、搶劫、竊取政府資金等多項指控，包括25歲的薩維奇(Rakiem Savage)、31歲的伯德(Ronald Byrd)、30歲的哈尼夫·帕爾默(Haneef Palmer)和32歲的馬立克·帕爾默(Malik Palmer)。