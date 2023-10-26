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多年喬州垃圾桶棄屍案 DNA鑑定為南韓女

編譯陳韻涵／綜合報導
1988年2月在喬州米倫鄉間一處垃圾桶發現的塑膠袋裝女屍，經DNA檢測證實身分為26歲的南韓女子金崇恩。(取材自喬治亞州調查局)
1988年2月在喬州米倫鄉間一處垃圾桶發現的塑膠袋裝女屍，經DNA檢測證實身分為26歲的南韓女子金崇恩。(取材自喬治亞州調查局)

喬治亞州官員宣布，DNA鑑定結果顯示，35年前遭殺害、並棄屍垃圾桶的女屍身分為26歲的南韓女子金崇恩(Chong Un Kim，音譯)，呼籲認識她的人出面協助破案。

喬州調查局表示，DNA分析判定，1988年2月在喬州米倫(Millen)鄉間一處垃圾桶發現的塑膠袋裝女屍，身分為26歲的南韓女子金崇恩，死因為窒息，但遇害和棄屍細節不明。致力查明此案的「正義計畫」(Project Justice)透過募款，支付DNA檢測費用。

金崇恩的赤裸屍體被裝進塑膠袋中，以封箱膠帶黏貼，躺在棕色帆布提箱中，丟在垃圾桶裡。

一名從事回收的男子發現她的屍體而報警，調查人員表示，當時金崇恩已經陳屍四到七天。

調查人員表示，金崇恩1981年移居美國，曾住在米倫南方約70哩的史都華陸軍營區(Fort Stewart)附近的海恩斯維爾(Hinesville)多年。

調查人員當年無法利用指紋、牙齒紀錄和鑑識素描辨識金崇恩的身分，DNA樣本也沒有相符的資料。

接手此一懸案的詹金斯郡(Jenkins County)新上任警長奧格斯比(Robert Oglesby)表示，「許多目擊者表示曾看到什麼，但都沒有結果。」 

直到最近喬州調查局(Georgia Bureau of Investigation，GBI)將DNA樣本送往德州鑑識公司Othram，利用大型基因資料庫找人。結果發現死者有名姊妹住在紐約；GBI調查人員本月初已通知金崇恩的親屬。

GBI呼籲任何認識金崇恩的人或有案情線索者，撥打「912-871-1121」聯繫當局，匿名通報請打「1-800-597-TIPS (8477)」；也可上網(https://gbi.georgia.gov/submit-tips-online)提供資料，或利用「See Something」手機應用程式。

DNA 喬州 南韓

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