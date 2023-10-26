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明尼蘇達州醫師涉毒死妻詐財 被控謀殺

編譯徐薏茹／綜合25日電
涉嫌下毒殺害妻子的妙佑診所前任住院醫師包曼。(美聯社)
涉嫌下毒殺害妻子的妙佑診所前任住院醫師包曼。(美聯社)

明尼蘇達州32歲的女藥劑師貝蒂·包曼(Betty Bowman)今年8月因胃痛送醫，幾日後去世，經驗屍後證實遭人下毒。警方調查後發現，她的丈夫涉嫌投毒已遭逮捕，並被控二級謀殺罪。

當局指出，嫌犯為妙佑診所(Mayo Clinic，前譯馬友診所、梅奧診所)前住院醫師包曼(Connor Bowman)，他試圖阻止妻子貝蒂的驗屍程序，聲稱她患有罕見疾病，表示應立即將她火化。但醫院檢測未能證實其說法。

法醫辦公室以情況可疑為由，暫停火化，驗屍結果顯示貝蒂死於秋水仙鹼(colchicine)中毒，秋水仙鹼是一種用於治療痛風的藥物。

根據醫療紀錄，貝蒂從未曾被診斷出痛風，也未曾接受秋水仙鹼處方。反而是包曼一直在搜尋該藥物；貝蒂送醫前六天，包曼曾用她的體重換算秋水仙鹼致死劑量。

根據刑事訴訟文件，明尼蘇達東南區法醫辦公室於8月21日、貝蒂死亡隔日向警方通報她為「可疑死亡」案件。

8月16日貝蒂出現腸胃嚴重不適及脫水，病情迅速惡化，被送進妙佑診所。最初她的症狀與食物中毒類似，醫師即循此方向治療，但病情持續惡化，心臟出現問題、肺部積水、器官衰竭等症狀。

貝蒂住院時，包曼稱她患有罕見疾病噬血症候群(HLH)，但醫院檢測未顯示HLH結果，包曼卻告訴多人她死於此疾病。

他還向法醫辦公室表示貝蒂為自然死亡，說她不希望被解剖，應該取消驗屍。包曼還詢問法醫辦公室調查員，毒物學分析是否會比醫院的分析更仔細。

一名女子告訴調查人員，包曼夫婦一直在鬧離婚。另有人向當局透露，包曼曾表示若妻子死亡他將獲得50萬元的壽險理賠；後來當局在他家發現一張45萬元的銀行存款收據。

檢測 壽險 刑事訴訟

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