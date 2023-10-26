我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

迅速做出健康一餐 營養師定有這四類食材

建商降價求售… 9月獨棟新屋銷量 創19個月新高

記者張聲肇／綜合報導
9月獨棟新屋成交量達75萬9000戶，比8月增加12.3%，寫下2022年2月以來最高紀錄。(路透)
9月獨棟新屋成交量達75萬9000戶，比8月增加12.3%，寫下2022年2月以來最高紀錄。(路透)

建商提供優惠，中間價位下跌，全美9月獨棟新屋銷量創下19個月以來新高，但逼近8%的房貸利率可能遏制需求，房利美(Fannie Mae)首席經濟專家鄧肯(Doug Duncan)說，建商的樂觀度也在下降，今年底之前，成交量可能會下滑。

9月新屋成交量達75萬9000戶，比8月增加12.3%，寫下2022年2月以來最高紀錄。

由於成屋供給量有限，買方將眼光轉向新建屋，建商趁機提供各種優惠，出清存貨。商務部25日表示，9月成交的住宅房屋，大多數價位在15萬至50萬元之間。

達拉斯聯信銀行(Comerica Bank)首席經濟專家亞當斯說，建商向買家提供貸款利率優惠，將需求面導向新屋市場，同時降低地板質材成本，讓買方負擔得起房價。

新屋只占美國房屋市場的一小部分。新屋銷售量以買賣雙方簽約日期為準，而非交屋日期，因此可以當作房屋市場的領先指標，每月變化很大。9月的成交量和去年同期比，增加了33.9%。

其中東北部新屋銷售量比8月大增22.5%，人口稠密的南部增加14.6%，西部增加7.5%，中西部增加4.7%。

上周出爐的資料顯示，9月成屋轉賣數量跌到13年來的低點，主要因為房貸利率高漲，影響屋主換房意願而惜售，首購族則不敢或不願進場。

9月獨棟家庭住宅開工和建築執照核發數量都有增加，不過建商信心迄10月已連續3個月下跌，為新屋市場麼蒙上一層陰影。

全國房屋建造商協會上周報告，10月約有三分之一建商把售價降低，這是10個月以來最高比率的降價求售，平均折扣為6%。

新屋交易平台NewHomesMate執行長諾喬斯基(Dan Hnatkovskyy)認為，建商這招很聰明，讓有心但無力購屋者心中重燃希望，帶動房市熱潮。

利率 亞當斯 貸款

上一則

多年喬州垃圾桶棄屍案 DNA鑑定為南韓女

下一則

加薪25% 聯合汽車工會、福特達臨時協議 罷工有望結束

延伸閱讀

買方轉向新屋 建商降價求售 9月獨棟住宅銷量創新高

買方轉向新屋 建商降價求售 9月獨棟住宅銷量創新高
房貸利率攀升 芝加哥今夏房市價量齊跌

房貸利率攀升 芝加哥今夏房市價量齊跌
中國一線城市新屋9月止跌 二手房回溫明顯

中國一線城市新屋9月止跌 二手房回溫明顯
美9月新屋開工率反彈 但房貸高利率恐減緩動能

美9月新屋開工率反彈 但房貸高利率恐減緩動能

熱門新聞

杜維拉在TikTok上分享她申請大學時的烏龍事件。（取自TikTok／dankgiao）

明明申請邁阿密大學… 錄取後卻發現學校在俄亥俄州

2023-10-16 14:40
連鎖餐廳「潘娜拉麵包店」(Panera Bread)。(美聯社)

賓大女生喝檸檬汁死亡 連鎖餐廳被控未告知這件事

2023-10-23 12:03
劉憶佳(左)、張凱西(右)在德國天鵝堡被波林(中)推下深谷，其中劉憶佳不幸遇難。(本報檔案照片)

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

2023-10-26 16:14
馬斯克主張美國恢復和俄羅斯的正常關係。（路透）

警告第3次世界大戰危機 馬斯克：若中俄伊結盟 可贏過西方

2023-10-24 12:24
（Getty Images）

緬因州連環槍擊案：「全美最安全的州」恐怖一夜 已知22死

2023-10-25 23:37
華裔體操選手卡拉·埃克20日透過Instagram宣布，因不堪猶他大學體操教練的言語和情緒虐待，同時缺乏校方的支持，決定退學並離開該校體操隊。(路透)

「教練言語暴力讓我想自殺」華裔體操金牌從猶他大學退學

2023-10-22 21:46

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人