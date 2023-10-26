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胖照刺激 德州男半年減重100磅

編譯彭尚興／綜合報導
嚴格控制攝取的熱量，再加上固定運動，可望達到減重效果。(Getty Images)
嚴格控制攝取的熱量，再加上固定運動，可望達到減重效果。(Getty Images)

兩年多前，德州男子傑米·伍爾德瑞奇(Jamie Wooldridge)有次在教堂做禮拜時竟然打起了瞌睡，妻子莎莉用手機拍下傑米「閉目養神」的樣子，原本來只是想用來嘲笑他一番，不料卻發生醍醐灌頂般的效果。

傑米看到照片中的自己，已經胖得不像話，「說得含蓄一點，那模樣是在令人不敢恭維。」當時57歲的傑米說。

在此之前的新冠疫情封城期間，傑米的體重又增加了15磅。2021年3月12日的一次體檢，傑米的膽固醇、血脂和其他重要指數全部超標，血糖則在快達糖尿病的邊緣徘徊。當時傑米體重285磅，他決心要在10月兒子婚禮前減重70磅。

在莎莉協助下，傑米開始嚴格控管每日的熱量攝取。他驚覺自己每天吞下將近5000大卡的熱量，而以他的年齡和活動量，3300大卡就足夠了。傑米將熱量攝取嚴格控制在每天2200大卡，並且嚴格遵守。

嚴格控制並平均分配熱量攝取，是傑米減肥的第一個原則。

嚴格控制攝取的熱量，再加上固定運動，可望達到減重效果。(Getty Images...
嚴格控制攝取的熱量，再加上固定運動，可望達到減重效果。(Getty Images)

其次，傑米提高每日活動量。其實他原本就有每天散步的習慣，每次趁著遛狗走上3到4哩，只是過多的熱量抵銷了運動的成果。他把步行距離延伸到5哩，後來又拉長到8哩。傑米甚至在家裡裝了跑步機(treadmill)，每天運動不間斷。

按照原定計畫，傑米一周要減輕1.5磅，但才到8月，他就已經達到減重70磅的目標。最後，傑米在六個月內，一共甩掉了100磅。

芝加哥西北大學醫學院教授、肥胖醫學專科醫師強森(Dr. Veronica R. Johnson)聽說傑米的故事後，表示光憑藉由改變生活方式而能達到如此顯著的減重效果，的確是件不容易的事。但即使只要能夠稍微減輕一點體重，都會對健康產生極大幫助。

嚴格控制攝取的熱量，再加上固定運動，可望達到減重效果。(美聯社)
嚴格控制攝取的熱量，再加上固定運動，可望達到減重效果。(美聯社)

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