CDC：肥胖者打流感、新冠疫苗 要用長針

注射新冠、流感等疫苗的針頭長短有異，聯邦疾病防治中心通知醫護人員，須依據接種對象的體重、身形和年紀決定用多長的針。(Getty Images)

民眾陸續前往藥局與診所接種流行性感冒與新冠肺炎疫苗 ，但許多人並未察覺針頭長度有異；聯邦疾病防治中心(CDC )以指南通知醫護人員，根據接種對象的體重、身形和年紀，決定用多長的針頭注射疫苗，確保疫苗發揮效用。

CDC指南表示，體重150磅的接種對象適用1吋長的針頭，體重超過200磅的成人接種對象則適用1.5吋長的針頭。

肥胖者感染新冠病毒後，較容易出現症狀及併發症。

田納西州范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)傳染病教授夏夫納(William Schaffner)表示，「醫師不希望病患打了疫苗卻沒效果，因此用較長的針頭可以落實肌肉 注射(intramuscular vaccination)」。

根據患者身形選擇疫苗針頭並非新鮮事，醫護人員就學、受訓及臨床實習期間都已知曉。

CDC幾年前便決議，「根據接種對象的身形、肌肉量、脂肪厚度和注射部位，決定是否將疫苗直接注入肌肉深層」，但這項指南並未普及。

夏夫納表示，「我不認為一般人會這樣想，但其實只要想五秒鐘，也不會讓人感到訝異。這不應該由病患本人提出，但接種者若有意識到這點，互相合作總是好的。若是在友善助氛圍下提起，會很不錯且有幫助。」

部分研究指出，75%的肥胖或過重者被依不當長度的針頭注射疫苗。

CDC指出，較長的針頭讓疫苗藥物有更大的機會穿透脂肪層，擴散到肌肉中，這才是疫苗的效用。

CDC指出，「適當的針頭長度依年齡和身體質量(body mass)決定，肌肉注射的方法則是確保疫苗有效的最重要因數，亦即針頭要夠長、足以接觸肌肉層，避免疫苗滲入皮下組織。」