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華裔體操金牌選手控猶他大學教練虐待 退學也退訓

編譯尤寶琪／綜合22日電
華裔體操選手卡拉·埃克20日透過Instagram宣布，因不堪猶他大學體操教練的言語和情緒虐待，同時缺乏校方的支持，決定退學並離開該校體操隊。(路透)
華裔體操選手卡拉·埃克20日透過Instagram宣布，因不堪猶他大學體操教練的言語和情緒虐待，同時缺乏校方的支持，決定退學並離開該校體操隊。(路透)

華裔體操選手卡拉·埃克(Kara Eaker)20日透過Instagram宣布，因不堪猶他大學(University of Utah)女子體操隊教練的言語和情緒虐待，同時缺乏校方的支持，決定退學並離開該校體操隊。

華裔體操選手卡拉．埃克在2019年世界錦標賽奪得金牌。(美聯社)
華裔體操選手卡拉．埃克在2019年世界錦標賽奪得金牌。(美聯社)

現年20歲的埃克，中國出生，2003年被密蘇里州一對夫婦領養。她曾奪得2018年和2019年世界錦標賽金牌，並且是2021年東京奧運會美國女子體操隊替補選手，目前是猶他大學女子體操隊成員之一。

「在猶他體操隊訓練的兩年來，我一直受害於言語和情感虐待。」埃克在IG貼文中寫道，「導致我的身體、心理和情緒健康狀況迅速惡化。 我也因此萌生自殺和自殘的想法，並且無法正確照顧自己，目前已接受大學體育心理專家輔導一年半，並持續每周兩次心理諮商中。我最近同時還被診斷出患有嚴重的焦慮和憂鬱、焦慮引起的失眠，以及恐慌症、創傷後壓力症候群(PTSD)等問題。」

埃克說：「我現在來到一個轉捩點，我正在為那些，因為精神衰弱、過於恐懼而無法有所行動的女性們發聲。」

埃克表示，自己剛加入猶他大學時。校方承諾她會在體操項目中找到一個「家庭」，隊友間關係「親如姊妹」，大家相互照顧與扶持；但這名新生卻心碎的發現，事實恰好相反，整個訓練環境不健康、不安全，甚至戕害身心。

埃克指控，團隊教練經常會在與運動員的一對一閉門會議上，怒吼甚至飆罵髒話；她孤立於辦公室內，面對高高在上、滿嘴諷刺並利用心理操控手段的教練，讓她根本說不出話。但當埃克檢舉時，校方卻輕描淡寫的用兩人「水火不容」和「性格不合」的理由，否認事件涉及虐待。

埃克在貼文中雖未指名道姓，但外界猜測很可能是體操隊總教練法爾登(Tom Farden)；自2020年起擔任該職的法爾登，曾因涉及虐待而遭調查，但校方調查結果聲稱，他沒有不當行為且未以任何形式虐待運動員。埃克在貼文中反嗆，說調查結果根本不可信，因為刻意漏掉重要證據。

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