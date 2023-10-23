從猶他州聯邦土地盜十幾萬磅恐龍化石賣到中國 4人被訴

四名嫌犯被控共謀從猶他州聯邦土地盜取恐龍化石，再賣到中國，因此遭到13項罪名起訴。圖為猶他州國家恐龍遺跡所挖掘出的恐龍骨骸。(美聯社)

司法部表示，四名嫌犯被控共謀從猶他州 東南部聯邦土地盜取恐龍 化石，再以100多萬元價格賣到中國，因此遭到13項罪名起訴。

美聯社22日報導，聯邦檢察官希金斯(Trina Higgins)表示，這批重達十幾萬磅的恐龍骨骸化石被盜走、加工，變成消費商品販賣牟利，事實上造成的損失是一切科學價值流失，未來世代的國人再也沒有機會站在聯邦土地上領略恐龍化石的科學以及驚喜。

本案的贜品為約15萬磅重的古生物資源，猶他州經營奇石異木店的文特與多娜‧韋德(Vint and Donna Wade)夫婦被控購買被盜掘的恐龍骨骸再予轉售，而由加州 67歲史蒂文‧威靈(Steven Willing)及喬登‧威靈(Jordan Willing)父子等人購下，再由威靈父子安排轉售到中國。

起訴書表示，威靈父子不實標示出口品，並壓低申報價值，以免被聯邦幹員發現這批恐龍骨骸。

起訴書指出，韋德與威靈兩家人合作把恐龍化石賣到中國；2020年4月，兩家人就曾把貨物標示為「工業用石」及「景觀石」及「綠松石」，但實則為恐龍骨化石。

檢方表示，四名被告被控以陰謀傷害國家、盜竊國家財物，違反2009年聯邦「古生物資源保護法」(Paleontological Resources Preservation Act)、不實申報出口商品、洗錢等罪名。法院紀錄指出，四名被告一開始還不認罪。

起訴書表示，聯邦及猶他州相關單位管理的公共土地占猶他州71%面積；聯邦土地管理局莫阿布(Moab)辦公室便管轄約180萬畝土地，包括「莫理森斷層」(Morrison Formation)，當地擁有大量骨骸、化石及其他古生物資源，年代始於大約1億4500萬年前的侏儸紀。莫理森斷層隸屬「國家恐龍遺址」(Dinosaur National Monument)，擁有異特龍屬(Allosauruses)、劍龍屬(Stegosauruses)等恐龍化石。