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周末票房 泰勒絲續領跑 花月殺手衝第2後勢看好

編譯徐薏茹／綜合22日電
「花月殺手」導演馬丁‧史柯西斯(右)，和主角李奧納多‧狄卡皮歐(中)以及勞勃‧狄尼洛(左)，今年5月盛裝出席坎城影展該片首映。(美聯社)
「花月殺手」導演馬丁‧史柯西斯(右)，和主角李奧納多‧狄卡皮歐(中)以及勞勃‧狄尼洛(左)，今年5月盛裝出席坎城影展該片首映。(美聯社)

流行樂天后泰勒絲演唱會電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」(Taylor Swift: The Eras Tour)上映第二周蟬聯賣座冠軍，馬丁‧史柯西斯(Martin Scorsese)執導的歷史犯罪電影「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)表現強勁，上映首周即衝上票房第二名。

流行樂天后泰勒絲演唱會電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」上映第二周蟬聯賣座冠軍。（路...
流行樂天后泰勒絲演唱會電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」上映第二周蟬聯賣座冠軍。（路透）

根據AMC影院的數據，泰勒絲演唱會電影周末票房估計為3100萬元；大多數泰勒斯粉絲(Swifties)集中在上映首周進戲院，票房有很大一部分受預售票銷售推動，該片第二周賣座下跌67%。

儘管如此，這部演唱會電影的成績仍相當驚人，短短幾日之內成為北美有史以來票房最高的演唱會電影(不考量通貨膨脹)，在國內迅速累積1億2980萬元票房。

票房第二名的「花月殺手」改編自2017年大衛格雷恩(David Grann)的紀實小說「花月殺手：美國連環謀殺案與FBI的崛起」，李奧納多‧狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、勞勃‧狄尼洛(Robert De Niro)、莉莉‧格萊斯頓(Lily Gladstone)主演，講述1920年代早期一系列針對奧塞奇(Osage)原住民的謀殺案。

本片耗資至少2億元，是蘋果製片廠(Apple Studios)迄今為止的最大製作，與派拉蒙影業(Paramount Pictures)合作在3628家戲院上映，並預計之後於串流媒體Apple TV+上架。

「花月殺手」上映首周票房為2300萬元，是馬丁‧史柯西斯繼2010年「隔離島」(Shutter Island)、2006年「神鬼無間」(The Departed)後首映票房第三高的作品。

其口碑表現也相當不錯，在影評網站CinemaScore獲得A-的觀眾評分，被視為明年問鼎奧斯卡的強片，後勢看好；該片海外票房進帳2100萬元。

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