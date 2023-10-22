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布林肯：若美方人員成加薩戰爭目標 華府準備好回應

中央社／德拉瓦州雷荷勃斯灘22日綜合外電報導
國務卿布林肯。（路透）
國務卿布林肯。（路透）

國務卿布林肯、國防部長奧斯丁今天分別表示，美國預期以色列哈瑪斯戰爭情勢會因為伊朗代理人捲入而升高，並宣告若任何這類敵對行為將美國人員或武裝部隊當作目標，總統拜登政府已經準備好作出回應。

美聯社報導，布林肯（Antony Blinken）說：「這不是我們希望和期待的。我們不希望升級，不希望看到我們部隊或人員遭到攻擊。不過如果發生，我們已經準備好了。」

奧斯丁（Lloyd Austin）與布林肯口徑一致說，「我們認為，對我們在整個區域部隊和人員的攻擊可能導致情勢顯著升級」。

他強調，美國有權自衛，「而且我們不會遲疑採取適切行動」。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）7日在以色列南部社區突襲平民，事件發生後進入第3週，以色列針對這項致命攻擊作出軍事回應之際，最高層美國官員提出上述警告。

以色列戰鬥機對加薩走廊各地撤夜展開攻擊之外，敘利亞兩座機場和遭到占領的約旦河西岸（West Bank）一間疑似為武裝分子所用的清真寺也遇襲，戰火很可能延燒到中東其他地方。

自從戰爭爆發以來，以軍幾乎日復一日對黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）進行打擊，約旦河西岸緊張情勢也正在飆升。以軍在西岸難民營與武裝分子戰鬥，近日並已對當地兩度進行空襲。

由於緊張情勢升高，國務院今天要求駐巴格達大使館和駐阿比爾（Irbil）領事館非必要的外交人員離開伊拉克，並在給伊拉克境內美國人的更新訊息中表示，伊拉克的安全形勢導致國務院無法在當地正常運作。

日前對中東進行好幾天訪問的布林肯今天一方面表示，沒有人希望以色列－哈瑪斯戰爭出現第二、第三戰線，但也同時提到戰事「升級的可能性」。

布林肯表示，他預期「伊朗代理人針對我們部隊的升級態勢」，並且表示，「我們正採取行動確認我們能夠有效地保衛我們人民，並且在有必要時果決回應」。

他上美國國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）時表示，已對中東部署包括兩支航空母艦打擊群在內的其他軍事資產，「不是為了挑釁、不是為了嚇阻，而是為了表明如果有任何人試圖亂來，我們就在那裡」。

奧斯丁是在上美國廣播公司（ABC）政論節目 「本週」（This Week）時，作以上表示。

布林肯 以色列 哈瑪斯

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