佛州30年凶殺懸案 DNA技術破案

1986年時年29歲的斯卡夫(左)是一名護士，在佛州的家中遭殺害，如今警方利用DNA分析，終於查出當時33歲的道格拉斯(右)為兇手。(警方檔案)

泰瑞莎·李·斯卡夫(Teresa Lee Scalf)的家人30多年來一直在尋找殺害她的兇手。如今多虧DNA 分析，佛州 調查人員宣布偵破這起1986年的謀殺案，斯卡夫的家人終於得到解答。

波爾克郡(Polk County)警長辦公室日前發布新聞稿指出，案發當時33歲的道格拉斯(Donald Douglas)應該為斯卡夫的死亡負責，但道格拉斯已於2008年因非人為原因死亡，得年54歲。

波爾克郡警長辦公室指出，1986年10月27日，當時29歲的斯卡夫是一名護士，她在佛州萊克蘭(Lakeland)的家中遭到「以性為動機」的攻擊並被殺害，身上有嚴重割傷，手上並有嚴重自衛傷口。

波爾克郡警長賈德(Grady Judd)在記者會上說明：「道格拉斯狠狠地刺傷與割傷她。」

1986年調查人員從犯罪現場蒐集到證據，包括不屬於斯卡夫的血液，該血液樣本後來送交「聯合DNA索引系統」(Combined DNA Index System，簡稱CODIS)，該數據庫包含來自地方、州、聯邦層級已定罪罪犯、未破案犯罪現場證據、失蹤人口的DNA檔案。

由於道格拉斯沒有犯罪紀錄，因此他並未出現在CODIS系統中。此外，道格拉斯死後遺體被火化處理，因此當局從未取得他的DNA，其DNA資料未進入數據庫進行比對。

一直到2022年，警長辦公室與專門研究法醫基因家譜學的私人實驗室Othram合作，分析該血液樣本。

Othram分析嫌犯的血液，將範圍縮小到未知嫌疑人的遠親。

波爾克郡警長辦公室發言人布魯切(Brian Bruchey)17日向CNN透露，警探透過家譜追蹤到萊克蘭，再追蹤到道格拉斯家。

最後警探將搜索範圍縮小至道格拉斯的近親，而斯卡夫遇害時，道格拉斯就住在斯卡夫家的正後方。

警探從道格拉斯兒子身上取得DNA樣本，並透過對該DNA的基因分析證實，在謀殺現場找到的血跡與道格拉斯相符。

儘管殺死斯卡夫的兇手身分已經得到解答，但她37年前遇害的原因仍然是個謎。