我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

佛州30年凶殺懸案 DNA技術破案

編譯徐薏茹／綜合21日電
1986年時年29歲的斯卡夫(左)是一名護士，在佛州的家中遭殺害，如今警方利用DNA分析，終於查出當時33歲的道格拉斯(右)為兇手。(警方檔案)
1986年時年29歲的斯卡夫(左)是一名護士，在佛州的家中遭殺害，如今警方利用DNA分析，終於查出當時33歲的道格拉斯(右)為兇手。(警方檔案)

泰瑞莎·李·斯卡夫(Teresa Lee Scalf)的家人30多年來一直在尋找殺害她的兇手。如今多虧DNA分析，佛州調查人員宣布偵破這起1986年的謀殺案，斯卡夫的家人終於得到解答。

波爾克郡(Polk County)警長辦公室日前發布新聞稿指出，案發當時33歲的道格拉斯(Donald Douglas)應該為斯卡夫的死亡負責，但道格拉斯已於2008年因非人為原因死亡，得年54歲。

波爾克郡警長辦公室指出，1986年10月27日，當時29歲的斯卡夫是一名護士，她在佛州萊克蘭(Lakeland)的家中遭到「以性為動機」的攻擊並被殺害，身上有嚴重割傷，手上並有嚴重自衛傷口。

波爾克郡警長賈德(Grady Judd)在記者會上說明：「道格拉斯狠狠地刺傷與割傷她。」

1986年調查人員從犯罪現場蒐集到證據，包括不屬於斯卡夫的血液，該血液樣本後來送交「聯合DNA索引系統」(Combined DNA Index System，簡稱CODIS)，該數據庫包含來自地方、州、聯邦層級已定罪罪犯、未破案犯罪現場證據、失蹤人口的DNA檔案。

由於道格拉斯沒有犯罪紀錄，因此他並未出現在CODIS系統中。此外，道格拉斯死後遺體被火化處理，因此當局從未取得他的DNA，其DNA資料未進入數據庫進行比對。

一直到2022年，警長辦公室與專門研究法醫基因家譜學的私人實驗室Othram合作，分析該血液樣本。

Othram分析嫌犯的血液，將範圍縮小到未知嫌疑人的遠親。

波爾克郡警長辦公室發言人布魯切(Brian Bruchey)17日向CNN透露，警探透過家譜追蹤到萊克蘭，再追蹤到道格拉斯家。

最後警探將搜索範圍縮小至道格拉斯的近親，而斯卡夫遇害時，道格拉斯就住在斯卡夫家的正後方。

警探從道格拉斯兒子身上取得DNA樣本，並透過對該DNA的基因分析證實，在謀殺現場找到的血跡與道格拉斯相符。

儘管殺死斯卡夫的兇手身分已經得到解答，但她37年前遇害的原因仍然是個謎。

DNA 佛州

上一則

16年冤獄男 超速爭執被警擊斃

下一則

前MLB投手 塞拉菲尼涉謀殺被捕

延伸閱讀

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元
NBA／離開勇士火力「大解放」？波爾27分鐘狂轟41分

NBA／離開勇士火力「大解放」？波爾27分鐘狂轟41分
NBA／自曝收過哈登祝賀 波爾：他沒遇到勇士可能就會奪冠了

NBA／自曝收過哈登祝賀 波爾：他沒遇到勇士可能就會奪冠了
NBA／看好波爾成哈登第二 球星賈奈特：沒砍60分我會驚訝

NBA／看好波爾成哈登第二 球星賈奈特：沒砍60分我會驚訝

熱門新聞

杜維拉在TikTok上分享她申請大學時的烏龍事件。（取自TikTok／dankgiao）

明明申請邁阿密大學… 錄取後卻發現學校在俄亥俄州

2023-10-16 14:40
18歲的Stanley Zhong雖遭16所大學拒絕，但得到了Google軟體工程師的職位。（取自ABC7 News Youtube）

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

2023-10-13 14:54
行動電信服務供應商T-Mobile。(美聯社)

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

2023-10-17 18:22
聯準會18日公布的報告顯示，全美2020至2022年間家庭財富大增，增幅創30多年紀錄。（美聯社）

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2023-10-18 20:33
內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人、零售業億萬富豪魏克斯納(Leslie Herbert Wexner)。美聯社

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

2023-10-17 12:42
紐約哥倫比亞大學學生12日參加在校區舉行的支持巴勒斯坦集會。（Getty Images）

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

2023-10-18 05:11

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機