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密州立法擴充擁槍權 最高法院擋下

記者顏伶如／綜合報導
反對加強槍枝管制的民眾在華府聯邦最高法院外示威。最高法院20日裁決，擋下密蘇里州擴張擁槍權利的州法。(美聯社)
反對加強槍枝管制的民眾在華府聯邦最高法院外示威。最高法院20日裁決，擋下密蘇里州擴張擁槍權利的州法。(美聯社)

密蘇里州大量擴張擁槍權的立法，20日被聯邦最高法院擋下。最高法院裁決書並沒有附加說明，此狀況通常表示大法官接獲緊急陳情，請求在訴訟案件初期盡快介入。保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在裁決中持不同意見，但沒有說明理由。

2021年，密蘇里州通過名為「第二修正案保護法」(Second Amendment Preservation Act，SAPA)的州法，內容包含某些不尋常的條款，例如聲稱規定民眾持槍必須辦理登記、槍枝販賣商要保留銷售紀錄的聯邦法律「侵害人民的擁槍權」，禁止州政府聘用曾經執行聯邦槍枝管控法的前任聯邦政府公務員，還允許該州居民在擁槍權遭侵犯的情況下對當地警察局提告並求償最高5萬元。

「第二修正案保護法」禁止州政府及地方警察機關執行聯邦槍枝管控法，允許一般民眾以警察機關違反密州對憲法第二修正案為由提出告訴。

今年3月，位於堪薩斯市的聯邦區域法院法官威姆斯(Brian Wimes)裁定，密州「第二修正案保護法」企圖挑戰憲法的「至高無上條款」(supremacy clause)，亦即聯邦法律位階具有絕對優越性，州法與聯邦法律牴觸者無效。密州官員因此向最高法院上訴。

威姆斯在裁決中說，密州州法的用意雖然是為了要保護州民，可是卻因為干預聯邦政府合法執行由國會立法通過的槍枝管控，反而讓民眾暴露於更多危險當中；聯邦槍枝管控法立法目的是在憲法權限內保護民眾。密州州法通過後，某些地方警察與州警單位不得不退出與聯邦機關的聯合任務。

保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)在簡短聲明中指出，在目前情況下同意威姆斯的裁決，但法官卻沒有辦法阻止與德州州法相當類似的法案其他內容。另一名保守派大法官艾里托(Samuel Alito)也加入戈薩奇的主要意見。

大法官 密蘇里州 聯邦政府

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