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16年冤獄男 超速爭執被警擊斃

編譯俞仲慈／綜合21日電
喬治亞州53歲非裔男子庫爾冤獄16年後才重獲自由，不料日前竟然因駕車超速，遭警方攔停而發生爭執，結果被警察開槍擊斃。(路透)
喬治亞州53歲非裔男子庫爾冤獄16年後才重獲自由，不料日前竟然因駕車超速，遭警方攔停而發生爭執，結果被警察開槍擊斃。(路透)

路透報導，喬治亞州一名非裔男子20年前被誤判持槍搶劫，冤獄16年後才重獲自由，不料日前竟然因為駕車超速，遭警方攔下時發生爭執，結果被警察開槍擊斃。

53歲的庫爾(Leonard Allan Cure)16日上午駕車行駛在靠近佛州邊界I-95公路時，被肯頓郡(Camden County)警方攔下。據喬州調查局(GBI)說法，一名員警告知庫爾他已被捕，但庫爾不服，於是員警掏出配槍和警棍試圖制服庫爾，在爭執中員警開槍，庫爾中彈倒地，雖然經過緊急搶救，還是宣告不治。

紐約時報引述警方發言人說法，庫爾在限速70哩的路段，以至少90哩時速行駛，而被警方攔下，雖然GBI並未透露涉案員警的身分，但已經展開獨立調查。

值得注意的是，庫爾遭槍殺發生時間和他被指控在佛州丹尼亞海灘(Dania Beach)持槍搶劫華格林連鎖藥局(Walgreens)分店的時間，相隔20年又一天。

2003年庫爾因華格林藥局搶案被法院判處終身監禁。直到2019年12月，庫爾向新成立的布羅瓦郡(Broward County)州檢察官辦公室定罪審查小組，申請重啟調查，最終認定庫爾無罪，並於2020年撤銷罪名。

曾代表庫爾爭取重審的「佛州清白專案」(Innocence Project of Florida)公布聲明表示：「庫爾不幸被槍殺，我們對此深感震驚。」並透露庫爾當時正開車前往佛州南部探望母親，而且庫爾出獄後，有一份工作還打算買房，甚至想要上大學學習音樂製作。

據紐約大學和「史丹福警務公開計畫」(Stanford Open Policing Project)合作的調查發現，2020年非裔駕駛被警方攔下的機率提高20%，同時非裔遭警方搜查的機率也是白人的1.5至2倍。

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