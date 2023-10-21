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長期稱珊迪虎克槍擊案是騙局 陰謀論者瓊斯 法官令不得脫產躲賠償

編譯廖振堯／綜合20日電
長期宣稱2012年康州珊迪虎克小學槍擊案是場騙局的陰謀論者瓊斯，去年被判必須賠償總共14億元給遇害者家屬，但瓊斯隨即申請破產保護。法官19日裁定，瓊斯不得據破產法第11章來規避賠償。(美聯社)
長期宣稱2012年康州珊迪虎克小學槍擊案是場騙局的陰謀論者瓊斯，去年被判必須賠償總共14億元給遇害者家屬，但瓊斯隨即申請破產保護。法官19日裁定，瓊斯不得據破產法第11章來規避賠償。(美聯社)

陰謀論者、廣播節目「Infowars」主持人瓊斯(Alex Jones)長期宣稱2012年康州珊迪虎克(Sandy Hook)小學槍擊案是場騙局，目的是為了收回美國人的擁槍權；2018年10名遇害者家屬以誹謗罪提告，康州和德州法院最終判決瓊斯必須賠償總共14億元，但瓊斯和Infowars去年相繼申請破產保護。法官19日裁定，瓊斯不得據破產法第11章來規避賠償。

紐約時報報導，今年稍早受害者家屬們要求休士頓破產法庭法官羅佩茲(Christopher Lopez)，命令瓊斯全額支付損害賠償金，並且不得上訴或以較少金額強制和解(如清算Infowars後剩多少錢便賠多少錢)，也就是從法律上強制瓊斯承擔賠償責任。

儘管該裁決很大程度上限制類似舉動，但和解談判仍在進行中，因為瓊斯現有資產可能不足以全額賠償。而在裁決前，談判陷入僵局可能會導致Infowars遭清算；該公司估計每年收入約為7000萬元，可以依破產法第11章新增的第五子章(Subchapter V)、俗稱小企業重整法(Small Business Reorganization Act)更寬鬆的規則來申請破產。

與傳統的第11章不同，第五子章讓債權人(遇害者家屬)在重整計畫中幾乎沒有發言權，也無法提出不同的重整計畫。

羅佩茲判給在康州提告瓊斯的9名遇害者親屬約11億元，但排除另一位在訴訟中獲判3億2300萬元律師費用的家屬，因審判記錄沒有明確證明這些損害是「故意且惡意」(willful and malicious)。

在德州訴訟中，一對夫婦獲判4900萬元損害賠償，但羅佩茲裁定有必要舉行庭審，以確定賠償中的4400萬元懲罰性賠償是否符合故意且惡意的標準。

瓊斯的律師辯稱，他的目標是「深層政府」(the deep state)而非受害家庭，瓊斯只是在質疑官方對此悲劇的敘述方式，就像他評論其他事件一樣。

破產 德州 紐約時報

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