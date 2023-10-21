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美軍二戰戰利品？從慕尼黑掠走一幅300年名畫 歸還德國

編譯陳韻涵／綜合20日電
奧地利藝術家勞特雷爾於18世紀創作的「義大利風情」，二戰結束前被美軍士兵當戰利品從德國偷帶回美，如今終於完璧歸趙。(美聯社)
奧地利藝術家勞特雷爾於18世紀創作的「義大利風情」，二戰結束前被美軍士兵當戰利品從德國偷帶回美，如今終於完璧歸趙。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)官員19日在德國芝加哥領事館的簡短儀式上，代表美國政府將一幅美軍士兵在二次世界大戰期間從慕尼黑竊走的一幅巴洛克風景畫，歸還給德國政府。

美聯社報導，這幅「義大利風情」(Landscape of Italian Character)由奧地利藝術家勞特雷爾(Johann Franz Nepomuk Lauterer)於18世紀創作，內容為義大利的鄉村風光。

專門協尋失蹤或遭竊藝品的私人公司Art Recovery International(ARI)去年接獲一位芝加哥居民通報，稱持有一幅「偷來或掠奪的畫作」，這幅畫是他們的叔輩在二戰期間帶回美國。

ARI聲明表示，這幅畫作於1945年遺失，德國慕尼黑的巴伐利亞國家繪畫收藏館(Bavarian State Painting Collections)率先通報失竊，2012年被列入「德國失落藝術品基金會」(German Lost Art Foundation)清單。 

ARI創辦人馬里納羅(Christopher Marinello)表示，「ARI的關鍵業務是尋找並歸還遭納粹打劫的藝術品，無論是在公共領域或私人收藏。偶爾，我們也會遇到類似此案情況，盟軍士兵可能拿走紀念品或戰利品」，但「就算是戰勝國，這種行為也是錯誤的」。 

當局並未公布先前持有這幅畫作的芝加哥居民身分，他們原先要求馬里納羅支付報酬以取回畫作。

馬里納羅說明公司政策，解釋該項要求不合理，並說：「我們知道有人2011年試圖在芝加哥的藝術市場轉賣這幅畫作，但當博物館出面聲索時，賣家便消失了。」後來在FBI打擊藝術犯罪部門、律師、博物館及馬里納羅協調下，畫作持有人決定放棄畫作。

博物館表示，二戰結束將近80年後，「義大利風情」及另一幅姊妹畫作終於得以在慕尼黑的「老繪畫陳列館」(Alte Pinakothek)首次共同展出，呈現河畔牧羊人、旅人、山羊、牛、驢子和綿羊的樣貌。 

德國 芝加哥 義大利

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