逃往遭北韓驅逐 美大兵回國慘了 被軍方控兒童色情等八罪

駐韓美軍士兵金恩叛逃北韓的新聞，一度引起南韓媒體密切關注。如今金恩已遭北韓驅逐出境，交由美方押回美國拘禁，並被控八項罪名。(美聯社)

據華爾街日報(Wall Street Journal)取得的文件，潛逃到北韓 後又遭驅逐的美軍士兵金恩(Travis King)，回美後除了被控擅離職守、不服命令、暴行犯上等罪名外，還被控涉兒童色情罪；共被控八項罪名的金恩目前被羈押在德州 候審。

平壤 官方媒體指稱，這名23歲美軍士兵承認非法入境。

根據服役紀錄，金恩於2020年11月入伍，曾多次違紀。後來被派駐南韓，又因襲擊指控而在當地被拘留近七周。

南韓法院稱，2022年9月，金恩被控在首爾弘大區(Hongdae)夜總會外襲擊一名南韓人，違反不得離開基地、宵禁，及指揮官禁酒命令；10月涉嫌另一起襲擊，坐在警車後座時用腳踢破壞警車；10月8日金恩與兩名士兵和一名少尉鬥毆。

今年7月10日，金恩被查獲以金錢誘使一未成年人在影音平台Snapchat上暴露身體，以供其製作兒童色情內容。

八天後，金恩在憲兵戒護下被押往仁川國際機場，準備搭機回德州接受處分時，趁機離開機場航廈，混入一參觀團前往非軍事區(DMZ)，在該處衝過南北韓分隔線逃入北韓境內。

北韓官方媒體8月報導，金恩告訴調查人員他受到美軍不人道虐待及種族歧視，並向平壤政權尋求庇護。

金恩被北韓當局逮捕並拘禁兩個月後，於9月28日在中國境內被移交給美國官員，隨即搭機飛回德州空軍基地。

北韓過去也曾扣押美國逃兵，有的長達數十年，期間會逼迫美軍士兵承認各種無中生有的罪行。金恩是數十年來第一位自願進入北韓的美軍，正逢華盛頓與平壤限核談判陷入僵局之際，前美國談判代表懷疑平壤可能會利用金恩個案大肆宣傳，不料他卻被迅速釋放。

前美軍官員稱，金恩是低階士兵，不太可能接觸機密資訊，北韓可能將其視為負擔。