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橋塌多年未更新… 導航害北卡駕駛墜橋亡 遺孀怒告谷歌

記者張聲肇／綜合報導
北卡居民帕克森去年依照谷歌地圖指示開車卻墜溪喪命，他的遺孀日前控告谷歌等相關公司。(美聯社)
北卡居民帕克森去年依照谷歌地圖指示開車卻墜溪喪命，他的遺孀日前控告谷歌等相關公司。(美聯社)

北卡羅來納州居民帕克森(Philip Paxson)2022年「聽從」谷歌導航指示，駕車從多年失修的危橋墜落20呎河底而喪命，遺孀艾麗霞(Alicia Paxson)日前控告谷歌，指控該公司明知橋梁已坍塌，卻不更新導航軟體，應負「怠忽職守致死」之責。

根據她向魏克郡高等法院提出的訴狀，帕克森2022年9月22日參加完女兒9歲生日派對返家途中，開車經過希克瑞(Hickory)一段他不熟悉的道路，谷歌地圖把他導向九年前就已倒塌的橋上，結果墜落雪溪(Snow Creek)。

艾麗霞說：「我們兩個女兒不斷問，為什麼爸爸死了，我真無法用她們了解的語言回答，因為我雖是成年人，也無法了解該為導航軟體和橋梁負責的人，為何可以如此罔顧人命。」

將帕克森屍體撈起的州警說，這段被洪水沖刷過的道路沒有柵欄，也沒有警告標誌。訴狀中說，車子從沒有圍欄的橋上墜入河底。

北卡州警說，地方政府或州政府都沒有維修這段橋梁，原承造商早已倒閉。艾麗霞還一併告了好幾家「該為橋梁及附近路段負責」的民間物業管理公司。

訴狀指出，這些年來，不少人通知谷歌導航地圖製作部門說，橋梁已經倒塌，請導航軟體負責人更新導航路線。訴狀引述希克瑞居民2020年9月在谷歌地圖應用軟體「建議編輯」欄的留言，警告谷歌說，導航系統會將駕駛人導向斷橋。谷歌2020年11月回覆留言人，說確認收到訊息，正在研究如何改進；訴狀說，谷歌並未採取任何動作。

谷歌發言人卡斯塔涅達(José Castañeda)告訴美聯社，「本公司正在檢討本訴訟」。

谷歌 北卡羅來納州 洪水

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