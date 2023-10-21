嘻哈歌手米歇爾案 律師用AI寫結辯陳詞 引用錯誤被搞砸

美國嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾(左)的辯護律師在結辯陳詞中使用人工智慧，但卻發生錯誤，可能對辯方不利。圖為米歇爾在律師陪同下在華府出庭。(美聯社)

一場共謀案審判耗資數百萬元、橫跨政界和娛樂界，現在連科技界也捲入其中；美國嘻哈樂團「流亡者」(The Fugees)成員米歇爾(Pras Michel)的一名辯護律師因使用人工智慧 (AI )，導致結辯(closing argument)被搞砸。

米歇爾的審判被宣傳為首次在聯邦審判中使用生成式AI，辯護律師肯納(David Kenner)稱，這一AI系統是「複雜訴訟的改變局勢者」。生成式AI程式的公司則表示，該AI技術是用於幫助撰寫結辯陳詞的工具，也是該領域重大變革的預兆。

生成式AI程式可以創作逼真的文本、圖像和影片，引發錯誤資訊和著作權保護的棘手問題，也激起產業要求國會制定法規監管的呼聲，而米歇爾案的爭論可能預告隨著科技快速發展而帶來的問題。

來自米歇爾新任律師柴登伯格(Peter Zeidenberg)的法庭文件顯示，肯納在對陪審團結辯陳詞時，似乎混淆案件的關鍵要素，誤將一段歌詞歸屬於「流亡者」樂團，但實際上這段歌詞來自吹牛老爹(Puff Daddy)的歌曲。

EyeLevel.AI共同創辦人兼營運長卡茲(Neil Katz)表示，該AI系統設計的目的是為複雜問題快速提供答案以協助律師，而非取代律師。

柴登伯格說：「基本上，這一AI程式辜負了肯納，也辜負了米歇爾，結辯陳詞有缺陷，對辯護方不利。」