亞馬遜德州測試無人機 處方藥1小時內送到家

電子商務巨擘亞馬遜開始在德州大學城地區測試無人機配送處方藥，該地區客戶在下單一小時內，即可取得由無人機配送的處方藥。(美聯社)

電子商務巨擘亞馬遜 (Amazon.com)成為最新一家測試無人機配送處方藥的公司，藥物會「從天而降」；試驗初期，德州大學城地區(College Station)的客戶在下單一小時內，即可取得由無人機配送的處方藥。

這架無人機會從設有藥局 的配送中心起飛，飛向顧客指定的地址，下降到約4公尺(13英尺)的高度時，投下一個帶襯墊的藥物包裹。

顧客將能夠從500多種藥物裡選擇及下單，其中包括流感或肺炎等常見疾病的藥物，但不包括受管制藥物。

亞馬遜早於2013時就發表Prime Air無人送貨直升機服務計畫，當時聲稱可在30分鐘內將貨品送到客戶家，預計2015年就能上線營運；但想不到開發Prime Air花費了近十年，去年12月才終於接近商業營運。

在推出無人機送貨後，進一步測試配送處方藥，但負責配送藥物的副總裁洛夫(John Love)承認，目前對患有急性疾病的人暫時沒有幫助。

亞馬遜藥局首席醫療官古達(Vin Gupta)表示，美國醫療保健系統普遍難以快速診斷和治療患者的急性疾病，這一點在整個新冠疫情期間已暴露出來。

亞馬遜並非首家探索無人機配送處方藥的公司，連鎖藥局CVS Health與快遞集團UPS合作，2019年在北卡羅來納州 測試送貨，但以失敗告終。沃爾瑪也一直在努力擴大無人機送貨服務。

美國山間醫療集團(Intermountain Health)2021年開始，在鹽湖城地區以無人機配送處方藥，並持續擴大該計畫。山間醫療集團是與物流公司Zipline合作，使用無人機透過降落傘投下包裹。