最大太陽能廠啟動 產能占全美40% 但面臨亞洲進口競爭

喬州道爾頓市「韓華Qcells」太陽能工廠內，員工製作太陽能電池板。(美聯社)

南韓光伏太陽能電池大廠「韓華Qcells」(Hanwha Qcells)在喬治亞州的大型太陽能板工廠產能占全美近40%，但太陽能產業領袖認為，亞洲進口的太陽能板量大價廉，恐抵銷在美國生產更多太陽能零件的努力。

韓華集團(Hanwha Group)旗下Qcells表示，喬州 北部道爾頓市(Dalton)的兩個廠區，每天產出的太陽能板，每年足以生產5.1百萬瓩(GW)的電力；太陽能產業協會(SEIA)數據顯示，Qcells的產能相當於美國製造太陽能板的近40%。

美聯社報導，Qcells 2019年啟用首座工廠，之後階段性建造另一座更大的廠區，Qcells形容這是美國史上最大型的太陽能投資 。

Qcells表示，新工廠是拜登 總統宣布標誌性的氣候立法後，全美首座投入生產的太陽能模組工廠；Qcells的2億800萬元投資計畫顯示，聯邦補助可造就全國性的再生能源與電動車蓬勃發展。

業界對於進口的廉價太陽能電池板惴惴不安，凸顯美國太陽能產業高度依賴聯邦政策支持；這對該產業而言實為一項警訊，畢竟明年大選的部分共和黨提名參選人及前總統川普都不支持再生能源。

目前許多太陽能電池自亞洲進口，但在道爾頓以南約30哩的卡特斯維爾(Cartersville)，Qcells正在興建價值23億元的園區，用以處理華盛頓州精煉的矽晶錠、矽晶圓片、太陽能電池，以及3.3百萬瓩的太陽能模組，該工廠訂明年分階段營運。

美國尚無生產矽晶錠或矽晶圓片，拜登的「降通膨法案」(Inflation Reduction Act)除了提供在美製造的太陽能設備額外抵稅外，還讓製造商依據其精煉的每一塊多晶矽定、矽晶圓片、電池和模組獲得獎勵。

太陽能產業領袖指出，就算有補貼，美國太陽能廠也難與亞洲廉價進口品競爭，再次呼籲聯邦官員徹查中國與台灣進口的太陽能板是否涉及不公平的低價傾銷。