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馬斯克要送特斯拉竟遭拒 父親繼續開勞斯萊斯

編譯周靜芝 / 綜合報導
特斯拉創辦人、世界首富馬斯克(右)去年曾想送父親艾羅爾(左)一輛特斯拉電動汽車，卻遭父親拒絕。(Getty Images)
特斯拉創辦人、世界首富馬斯克(右)去年曾想送父親艾羅爾(左)一輛特斯拉電動汽車，卻遭父親拒絕。(Getty Images)

美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)原計畫要送父親艾羅爾·馬斯克(Errol Musk)一輛特斯拉，但卻遭拒絕；老馬斯克接受網路媒體內幕公司(Insider)訪問時表示，他拒絕的原因主要是考量到運輸成本和進口關稅高達18萬美元，即便身為全球首富的兒子要付這筆費用，他也不願意。

老馬斯克說，2022年1月，兒子說要送他一輛特斯拉，並將車子運至南非家中，但被他婉拒；艾羅爾說，汽車、運輸和進口關稅總計約350萬南非鎱(約18萬美元)。艾羅爾說，他們不是擔心錢的問題，而是他自己覺得這不值得。

全球首富馬斯克不在意這筆費用並不令人驚訝，18萬美元僅佔當時他2780億淨資產的0.00006%。

艾羅爾解釋自己居住的地方沒有任何服務設施、沒有特斯拉的門市，甚至沒有充電站；他對馬斯克說，「我們不想這麼麻煩。」

雖然特斯拉已經在歐洲和中國銷售電動汽車，但並未進入南非市場；艾羅爾也不是沒有交通工具，他說自己擁有一輛勞斯萊斯和一輛跑車；此外，他還有一架1947年製造的Ryan Navion飛機，他喜歡開著這架飛機享受飛行樂趣。

艾羅爾說，從馬斯克和弟弟金巴爾還是嬰兒時，他就一直開著勞斯萊斯。他說，他更喜歡勞斯萊斯，即使它未必比特斯拉好。

在記者兼傳記作家艾薩克森(Walter Isaacson)最近為馬斯克撰寫的傳記中，提到艾羅爾曾擁有一輛金色勞斯萊斯Corniche敞篷車。雖然艾羅爾從未擁有過特斯拉，但他說自己試駕過特斯拉跑車，也開出去兜風過。他說，如果他住在美國，他毫無疑問會駕駛特斯拉；因為在德州奧斯汀，一轉身就會看到特斯拉充電站。

特斯拉已經在歐洲和中國銷售電動汽車，但並未進入南非市場。圖為特斯拉的X型頂級車。...
特斯拉已經在歐洲和中國銷售電動汽車，但並未進入南非市場。圖為特斯拉的X型頂級車。(路透)

特斯拉 馬斯克 南非

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