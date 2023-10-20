有幽浮？國防部官員：月接數十起報告 部分或間諜行為

海軍情報處官員日前在國會眾院情報委員會聽證會上，向議員們解釋飛機所拍攝到的「不明空中現象」，也就是所謂的「幽浮」。國防部高級官員透露，一個月收到數十起幽浮目擊報告。(路透)

國防部 「全領域異常現象解析辦公室」(All-domain Anomaly Resolution Office, AARO)主任寇派翠克(Sean Kirkpatrick)首度向有線電視新聞網(CNN)表示，政府每個月收到數十起不明異常現象報告，不久將累積到「就算沒有數千起也有數百起」這類報告。

AARO於18日公布不明空中現象(Unidentified Aerial Phenomena，UAP)年度報告。寇派翠克表示，今年4月AARO便收到近800件報告，指稱不明物體等待調查，比2022年8月的650起要多。這些新報告談到的物體幾乎都由空中觀察取得，只有一件來自海上。這些物體絕大多數無害，例如氣球 或無人機，但有些可能是出自敵國企圖偵察美國，可歸因於外國活動，對此該單位正在努力調查。

報告指出，目擊不明飛行物，代表可能對航空安全造成麻煩；大多數目擊、觀察來自受管制的軍方空域附近，由軍事設施附近新增的感知器或雷達查知。

新增的報告有一部分來自聯邦航空管理局(FAA)，該局觀測全國機場周遭空域，再向五角大廈 提供資訊。

寇派翠克表示，約半數報告都列出足夠的數據，可以當成「平常事件」如飄走的氣球或空飄垃圾而排除，但也有2%到4%真的不尋常，必須進一步調查。

報告指出，僅有很少比例的目擊事件具備「有趣」特徵，例如高速飛行或「未知的形態」。

AARO已把許多案例轉給執法單位做進一步調查，如有必要還會做反情報工作。但一些目擊事件可能是外國對美國的間諜行為，例如2月在南卡羅來納州外海擊落的中國偵察氣球。

由國防部、國家情報總監辦公室彙整的UAP年度報告表示，雖說這些報告沒有一項可確定歸因於外國活動，但案例仍要進行調查。

被問到五角大廈能否肯定標明一次目擊不明物體事件，是敵對外國的行動，寇派翠克表示，AARO「正在分析一些很有趣的事件指標，能透露的就只有這些」。