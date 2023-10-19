我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

小型企業署不再積極追討紓困未還貸款 國會啟動調查

記者顏伶如／綜合報導
聯邦政府「經濟傷害災難貸款」有高達620億元的貸款逾期未還；圖為這項貸款的申請表。(美聯社)
聯邦政府「經濟傷害災難貸款」有高達620億元的貸款逾期未還；圖為這項貸款的申請表。(美聯社)

2020年新冠疫情爆發初期，聯邦政府推出「經濟傷害災難貸款」(Economic Injury Disaster Loan，EIDL)，為遭受疫情衝擊的小型商家提供低利紓困貸款，後來有高達620億元的貸款逾期未還，聯邦小型企業署(Small Business Administration，SBA)從去年4月起便不再積極追討，共和黨國會議員如今要展開調查。

華盛頓郵報18日報導，逾期未還紓困款項中，部分可能遭到詐騙，但SBA卻停止追討行動。該署內部監督機關今年9月公布報告指出，停止追討不但造成政府損失，還有違反聯邦法律之虞。眾院共和黨人18日立案調查，與共和黨籍參議員聯手要求SBA提供資料。

眾院小型企業委員會(House Small Business Committee)共和黨籍主席威廉斯(Roger Williams)率領13名同黨眾議員在18日發函SBA，如果不交出相關資料，恐將面臨傳票。參院小型企業委員會共和黨資深成員瓊妮·恩斯特(Joni Ernst)18日也與六名同僚聯名致函SBA索取檔案。

據統計，從2020年推出到2022年5月停止接受申請止，EIDL發放給小型企業的低利貸款累計達3800億元。這項計畫與疫情期間其他紓困方案不同之處在於，國會要求申請EIDL的借款人必須償還貸款。

據華郵報導，許多借款人後來並未按時償還，SBA監察長韋爾(Hannibal "Mike" Ware)在今年3月估計逾期超過30天及長期拖欠(delinquency)的金額累計約620億元，且數字恐將持續增加。

報導指出，SBA面臨龐大的貸款違約(default)案例，決定對於貸款額度10萬元以下的借款人不再積極追討。該署表示計畫將向積欠貸款的借款人發函警告，除了要求償款，也說明可能面臨的懲處，包括今後將無法再申請聯邦貸款。但據華盛頓郵報取得的資料，SBA後來改弦易轍，僅將逾期未還及貸款拖欠案例通報財政部，財政部可啟動扣薪等強制機制。

SBA官員回應表示，受川普政府決策影響，追討欠款的能力遭到限縮，不太可能將絕大多數積欠貸款追回。

貸款 共和黨 紓困

上一則

「來自共產中國」共和黨籍州長拒回應華裔記者惹議

下一則

喬登議長之路面臨黨內阻撓 溫和派：給我們一個選你的理由

延伸閱讀

眾院議長投票連2輪失利 喬登：相信選票會回流

眾院議長投票連2輪失利 喬登：相信選票會回流
眾院議長投票又難產 川普盟友喬登二度失利

眾院議長投票又難產 川普盟友喬登二度失利
小型企業署不再積極追討疫情紓困貸款 國會啟動調查

小型企業署不再積極追討疫情紓困貸款 國會啟動調查
眾議長第一輪投票 喬登200票未過關 今再投

眾議長第一輪投票 喬登200票未過關 今再投

熱門新聞

18歲的Stanley Zhong雖遭16所大學拒絕，但得到了Google軟體工程師的職位。（取自ABC7 News Youtube）

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

2023-10-13 14:54
行動電信服務供應商T-Mobile。(美聯社)

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

2023-10-17 18:22
杜維拉在TikTok上分享她申請大學時的烏龍事件。（取自TikTok／dankgiao）

明明申請邁阿密大學… 錄取後卻發現學校在俄亥俄州

2023-10-16 14:40
加州一名幸運兒11日晚獨得「勁球」(Powerball)彩券17億3000萬元頭彩獎金。(美聯社)

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

2023-10-12 01:00
前密西根大學國際公共關係專員蘇德冰，驚傳在厄瓜多爾遇險身亡。(家人提供)

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

2023-10-11 09:46
內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人、零售業億萬富豪魏克斯納(Leslie Herbert Wexner)。美聯社

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

2023-10-17 12:42

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」