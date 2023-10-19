小型企業署不再積極追討紓困未還貸款 國會啟動調查

聯邦政府「經濟傷害災難貸款」有高達620億元的貸款逾期未還；圖為這項貸款的申請表。(美聯社)

2020年新冠疫情爆發初期，聯邦政府推出「經濟傷害災難貸款 」(Economic Injury Disaster Loan，EIDL)，為遭受疫情衝擊的小型商家提供低利紓困 貸款，後來有高達620億元的貸款逾期未還，聯邦小型企業署(Small Business Administration，SBA)從去年4月起便不再積極追討，共和黨 國會議員如今要展開調查。

華盛頓郵報18日報導，逾期未還紓困款項中，部分可能遭到詐騙，但SBA卻停止追討行動。該署內部監督機關今年9月公布報告指出，停止追討不但造成政府損失，還有違反聯邦法律之虞。眾院共和黨人18日立案調查，與共和黨籍參議員聯手要求SBA提供資料。

眾院小型企業委員會(House Small Business Committee)共和黨籍主席威廉斯(Roger Williams)率領13名同黨眾議員在18日發函SBA，如果不交出相關資料，恐將面臨傳票。參院小型企業委員會共和黨資深成員瓊妮·恩斯特(Joni Ernst)18日也與六名同僚聯名致函SBA索取檔案。

據統計，從2020年推出到2022年5月停止接受申請止，EIDL發放給小型企業的低利貸款累計達3800億元。這項計畫與疫情期間其他紓困方案不同之處在於，國會要求申請EIDL的借款人必須償還貸款。

據華郵報導，許多借款人後來並未按時償還，SBA監察長韋爾(Hannibal "Mike" Ware)在今年3月估計逾期超過30天及長期拖欠(delinquency)的金額累計約620億元，且數字恐將持續增加。

報導指出，SBA面臨龐大的貸款違約(default)案例，決定對於貸款額度10萬元以下的借款人不再積極追討。該署表示計畫將向積欠貸款的借款人發函警告，除了要求償款，也說明可能面臨的懲處，包括今後將無法再申請聯邦貸款。但據華盛頓郵報取得的資料，SBA後來改弦易轍，僅將逾期未還及貸款拖欠案例通報財政部，財政部可啟動扣薪等強制機制。

SBA官員回應表示，受川普政府決策影響，追討欠款的能力遭到限縮，不太可能將絕大多數積欠貸款追回。