我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

「來自共產中國」共和黨籍州長拒回應華裔記者惹議

記者胡玉立／綜合報導
內布拉斯加州共和黨籍州長皮倫指稱一名撰寫關於他報導的華裔記者「來自共產中國」，引起媒體和華裔社團的反彈。(美聯社)
內布拉斯加州共和黨籍州長皮倫指稱一名撰寫關於他報導的華裔記者「來自共產中國」，引起媒體和華裔社團的反彈。(美聯社)

內布拉斯加州共和黨籍州長皮倫(Jim Pillen)9月接受廣播電台訪問，在被問到當地媒體一篇有關他家農場硝酸鹽含量很高的新聞時，皮倫答稱，撰寫那篇新聞的華裔記者「來自共產中國」，所以他「沒有讀、也不會去讀」。此一說法已引起反彈。

包括文章作者徐艷琪(Yanqi Xu，音譯)、她所屬的獨立媒體弗拉特沃德自由新聞報(Flatwater Free Press)以及亞裔美國記者協會(Asian American Journalists Association)，都站出來抨擊皮倫發表的偏見評論，不符美國民主和新聞自由。

皮倫在奧馬哈(Omaha)廣播電台KFAB要求他回應徐艷琪的報導時表示，「第一，我沒讀過；我也不會去讀。第二，你看看作者就明白了。作者來自共產中國。你還需要多知道什麼呢？」

撰寫該報導的記者徐艷琪為中國移民，現年27歲。創辦弗拉特沃特自由新聞社的內布拉斯加州新聞信託基金會執行總監韋恩(Matt Wynn)指出，徐艷琪於2017來美，已在該媒體工作兩年。韋恩表示，「這是第一次有人因她的出身而排斥她。州長透過廣播說出這種話，身為雇主，我很憤怒；身為民主和新聞自由信徒，我很難過；身為內布拉斯加人，我也很尷尬。」

徐艷琪告訴國家廣播公司(NBC)，皮倫的話讓她深感震驚，「我仍需要時間來消化這些評論，但我絕對可以看到其中的偏見」。她說，皮倫的話顯示他「將華裔排除在外」。

亞裔美國記者協會18日也發表聲明說：「亞裔美國記者協會力挺弗拉特沃特自由報記者徐艷琪，她是一些言論的目標，這些言論試圖因她的原籍國而否定她的報導。徐艷琪的調查記者工作不該因她的國籍而受到批判。」

內布拉斯加州 亞裔 華裔

上一則

2黨支持者認民主失敗 可接受暴力推翻

下一則

小型企業署不再積極追討紓困未還貸款 國會啟動調查

延伸閱讀

稱記者「來自共產中國」拒答問題 內州州長引反彈

稱記者「來自共產中國」拒答問題 內州州長引反彈
眾院議長投票又難產 川普盟友喬登二度失利

眾院議長投票又難產 川普盟友喬登二度失利
眾議長第一輪投票 喬登200票未過關 今再投

眾議長第一輪投票 喬登200票未過關 今再投
喬登進國會16年 未有主推法案通過 眾院評鑑為共和黨最末五人之一

喬登進國會16年 未有主推法案通過 眾院評鑑為共和黨最末五人之一

熱門新聞

18歲的Stanley Zhong雖遭16所大學拒絕，但得到了Google軟體工程師的職位。（取自ABC7 News Youtube）

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

2023-10-13 14:54
行動電信服務供應商T-Mobile。(美聯社)

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

2023-10-17 18:22
杜維拉在TikTok上分享她申請大學時的烏龍事件。（取自TikTok／dankgiao）

明明申請邁阿密大學… 錄取後卻發現學校在俄亥俄州

2023-10-16 14:40
加州一名幸運兒11日晚獨得「勁球」(Powerball)彩券17億3000萬元頭彩獎金。(美聯社)

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

2023-10-12 01:00
前密西根大學國際公共關係專員蘇德冰，驚傳在厄瓜多爾遇險身亡。(家人提供)

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

2023-10-11 09:46
內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人、零售業億萬富豪魏克斯納(Leslie Herbert Wexner)。美聯社

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

2023-10-17 12:42

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」